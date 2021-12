Vaccini ai bambini, al via da oggi le prenotazioni: la guida e la mappa degli hub

Da oggi nel Lazio, alle ore 16, inizieranno le prenotazioni su Salute Lazio per i vaccini anti Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. I più piccoli avranno a disposizione 53 hub in tutta la regione. Si tratta di presidi Asl, ospedali, ambulatori che si trasformeranno, come ha sottolineato anche l'Assessore alla Sanità laziale Alessio D'Amato, in spazi colorati con palloncini e clown, per mettere i piccoli vaccinandi a loro agio e far sì che il momento dell'iniezione sia un passo in più verso il ritorno a giocare insieme.

"Abbiamo anche preparato un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea, della scuola romana dei fumetti, per fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione. Sui canali social di SaluteLazio ci sono le Faq e il video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù", ha spiegato D'Amato, rassicurando i genitori scettici (e impauriti).

Inizia la campagna vaccinale per i bambini

I primi vaccini - data simbolica per il lancio della campagna vaccinale come un anno fa - verranno fatti il 15 dicembre allo Spallanzani. Il primo vaccinato, potrebbe essere un bambino romano. Sarà il primo passo verso la corsa all'immunizzazione prima della fine di gennaio.

Stando all'ultimo report dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) si evidenzia infatti "un forte aumento dell'incidenza nella fascia di età 6-11 anni, che rappresenta circa il 50% dei casi diagnosticati nell'intera popolazione 0-19 anni. Nei bambini da 0 a 9 anni - si legge ancora - l'incidenza ha raggiunto nell'ultima settimana valori superiori a 250 casi per 100 mila abitanti".

Come funziona la prenotazione

La prenotazione funziona esattamente come quella per gli adulti: sarà sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma Salute Lazio nella sezione "Prenota vaccino". All'interno delle strutture saranno presenti pediatri e infermieri. In questa prima fase non sarà però possibile prenotare il vaccino presso lo studio del pediatra di famiglia. Gli appuntamenti si potranno prenotare dalle 16 del 13 dicembre sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini, Chiara e Valerio, dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il vaccino che sarà somministrato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni è il Pfizer, in una dose ridotta, ossia un terzo rispetto a quella destinata ad adulti e adolescenti over 12 e avrà una specifica formulazione. Sono previste due dosi, a distanza di 3 settimana - 21 giorni - l'una dall'altra, ma nel caso di pazienti fragilissimi, è consigliata una dose aggiuntiva dopo almeno 28 giorni. Ch fa la prima dose il 16 dicembre, data ufficiale della campagna vaccinala per la giovane popolazione interessante, si troverebbe a ricevere la seconda il giorno della Befana.

I bambini vaccinati non avranno il Green Pass

Non è previsto un Green Pass per i bambini che si sottopongono a vaccinazione né l'obbligo vaccinale, quest'ultimo così com'è per gli adulti. I dati disponibili sulle vaccinazioni, rileva l'Aifa, "dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza".

Gli hub dove fare il vaccino

La maggioranza dei centri per le vaccinazioni anti-Covid pediatriche si trovano a Roma: sono ben 11 alla Asl Roma 1, 7 alla alla Asl Roma 2 e 5 alla Asl Roma 3. Nella provincia di Roma, ci saranno 6 hub tra Civitavecchia e Campagnano (Asl Roma 4), così come l'area dei Castelli e del litorale sud (Asl Roma 5 e Roma 6) che contano un totale di 10 strutture dedicate ai bimbi, da Colleferro a Anzio. Altri 5 nelle hub delle Asl di Frosinone, 3 a Latina, 5 a Viterbo e solo 1 a Rieti.

Zingaretti: "Dobbiamo salvarli dal Covid"

Al momento del lancio della campagna o 'E adesso sì che possiamo giocare liberamente', il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato chiaro: "Dobbiamo salvare i bambini dal Covid e non li vogliamo più vedere ricoverati. Faccio un appello ai genitori per far vaccinare e mettere in salvo i bambini. Andiamo verso un periodo in cui si starà più al chiuso e i bambini si frequenteranno di più. Somministrargli il vaccino darà loro la libertà di stare insieme".

"I bambini sono un serbatoio del virus insieme ai no-vax. Dobbiamo vaccinarli perché dall'esperienza del nostro ospedale abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare con casi molto complessi e gravi. Per cui la vaccinazione è importante per questo, non possiamo sapere da prima chi è il bambino che va incontro a una forma letale o grave, quindi vanno protetti", il pensiero di Alberto Villani, direttore del Dipartimento di emergenza del Bambino Gesù di Roma.