Vaccini anti Covid per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni, dal 13 dicembre al via la prenotazione nel Lazio: ecco come fare

Via libera dell'agenzia italiana del farmaco alla vaccinazione anti Covid i bambini, nella fascia pediatrica tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza, e sarà possibile anche a Roma e nel Lazio come ha affermato l'assessore alla sanità della Regione, Alessio D'Amato: "Nel Lazio siamo pronti a partire dopo l'ok di AIFA al via le prenotazioni dal 13 di dicembre per la campagna di vaccinazione pediatrica".

L'iniziativa si chiamerà 'E adesso sì che possiamo giocare liberamente'. Si potranno prenotare le vaccinazioni sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini, Chiara e Valerio, dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria.

"La campagna verrà accompagnata da una intensa attività di comunicazione. - ha spiegato D'Amato - Sui canali social di 'SaluteLazio' verranno messe a disposizione le 13 FAQ preparate dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria. La campagna si articolerà anche con dirette Facebook con gli esperti e con dei video esplicativi. Il nostro obiettivo è mettere le famiglie nelle massime condizioni di serenità e con il maggior livello di informazione scientifica disponibile, affinché possano far svolgere le vaccinazioni in assoluta tranquillità".

L'Aifa, per i bambini tra i 5 e gli 11 anni suggerisce l'adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, "adeguati all'età". Il parere di Aifa arriva dopo l'ok, lo scorso 25 novembre, dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), che ha raccomandato l'estensione dell'indicazione per il vaccino Covid di Pfizer-BioNtech per includere l'uso per i bambini di età tra 5 e 11 anni. I dati disponibili "dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza".