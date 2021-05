Vaccini Covid, 15 e 16 maggio open day nel Lazio per gli over 40. A Roma 21 hub interessati

L'assessore alla sanità Alessio D'Amato dopo il grande successo dell'open day organizzato a Rieti per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, lo replicherà anche nel prossimo week end

Novità per la campagna vaccinale anti Covid a Roma e nel Lazio. L'assessore alla sanità Alessio D'Amato dopo il grande successo dell'open day organizzato a Rieti per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ha deciso insieme al Governatore Nicola Zingaretti che la Regione è pronta per un bis.

Sabato 15 e domenica 16 maggio ci sarà un open day con AstraZeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati dal 1981) si legge sul portale social 'SaluteLazio'. "Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni", sottolinea l'assessorato.

A Roma e provincia saranno 21 i siti interessati. L'iniziativa dovrebbe svolgersi negli hub della Nuvola, dell'Eur, a Termini, a Fiumicino, Valmontone (dove è già partito l'esperimento delle dosi drive-in) e non solo, anche se mancano - come sottolineato dalla Regione - ancora i dettagli, le modalità di accesso e gli orari.