Vaccini, Open Day AstraZeneca agli over 30 dal prossimo week end. Si valutano nuovi maxi hub

Il successo dell'Open Day del vaccino anti Covid continua. Il Lazio è pronto ad estendere la campagna a tappeto. Come già detto dall'assessore dalla sanità laziale Alessio D'Amato in un'intervista a RomaToday, per la prossima tornata la volontà è quella di aumentare bacino di dosi AstraZeneca a disposizione. Ma c'è di più.

Il prossimo week end, quello del 22 e 23 maggio potrebbe essere quello giusto - il primo - per vaccinare con la prima dose gli over 30 in strutture, aumentando così il numero di persone immunizzate. Tutti i centri vaccinali di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone sono infatti già pronti a utilizzare le centomila dosi di AstraZeneca che il Lazio ha richiesto al Commissario Figliuolo perché non utilizzate da altre Regioni.

La modalità di prenotazione sarà la stessa già testata con successo con gli over 40, restano però da definire alcuni dettagli e per l'ufficilità bisognerà attendere qualche ora. Primo tra tutti il sistema di sicurezza fuori gli hub, visto un afflusso che già si prevede numeroso.

A Roma e provincia saranno oltre 21 i siti interessati. L'iniziativa si svolgerà negli hub della Nuvola, dell'Eur, a Termini, a Fiumicino, Valmontone (dove è già partito l'esperimento delle dosi drive-in) e non solo. Probabilmente sarà attivo anche un hub messo a disposizione da Acea come per gli over 40, ma c'è l'ipotesi di coinvolgere anche stadi e palazzetti.

L'assessore D'Amato, secondo quanto si apprende, pensa infatti allo Stadio dei Marmi e al Palazzo dello Sport dell'Eur, con la macchina regionale che si dice pronta a vaccinare anche in tutte le fermate della metro e in strutture private, come locali o aziende.

D'altronde, come D'Amato ha detto a RomaToday, l'obiettivo è quello di "aumentare la copertura vaccinale e di immunizzare chi ha tra i 20 e i 30 anni. Fatto questo, il passo successivo sarà quello di iniziare a togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto".