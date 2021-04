Lo chef Antonello Colonna propone gli spazi del suo Resort: "A disposizione dei cittadini 5 mila metri quadri"

Sempre più spazi vengono proposti alla Regione ai fini della campagna vaccinazione, è la volta della proposta dello Chef stellato Antonello Colonna. "Metto a disposizione della Regione Lazio e del suo presidente Nicola Zingaretti alcuni spazi del mio resort di Labico per le vaccinazioni anti-covid, a titolo assolutamente gratuito".

E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo chef Colonna, il quale ha deciso di mettere a disposizione per le attività di vaccinazione un'area di oltre 5 mila metri quadrati. Ed ha precisato: "Si tratta di oltre cinque mila metri quadrati immersi nel verde delle colline romane a disposizione dei cittadini del Lazio, lontano dal resort e dal ristorante, per preservare il relax e la tranquillità degli altri ospiti. Se avessi avuto la possibilità lo avrei fatto anche in Lombardia con il presidente Fontana.- continua-Sono convinto che ognuno di noi debba poter fare la propria parte per dare l'esempio, per accelerare la somministrazione delle dosi, le riaperture delle attività, per riconquistare spazi di vita e di libertà - ha proseguito lo chef Colonna - Mi sento una sorta di filantropo, di mecenate della salute. Il sindaco di Labico Danilo Giovannoli è dalla mia parte ed approva l'iniziativa".