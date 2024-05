VIDEO | Metro A, brandisce spranga e minaccia un uomo: paura in banchina

Momenti di paura per i passeggeri alla metro A Ottaviano di Roma. Tra due persone è scoppiata una lite e uno ha usato una spranga in ferro per minacciare il rivale.

Secondo alcuni testimoni, i due avrebbero discusso per banali motivi all'interno del vagone per poi passare alle mani una volta scesi. Secondo quanto appreso, nessuno è rimasto ferito e il servizio della linea A non ha subito interruzioni. Le immagini pubblicate sui canali social di Welcome To Favelas.