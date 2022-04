Trovato in strada con delle ferite d'arma da taglio muore dopo trasporto in ospedale

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata da una vicina di casa: "Correte c'è un uomo ferito in strada in una pozza di sangue". Questa l'allerta lanciata da una donna residente in zona Ottavia. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato riscontro nella chiamata trovando un uomo, gravemente ferito con delle profonde ferite d'arma da taglio sul corpo, in particolare sul petto, sulla pancia e sul collo. Trasportato d'urgenza in ospedale per lui non c'è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I fatti sono accaduti poco prima delle 15:00 di mercoledì 27 aprile. Nella strada del municipio Monte Mario sono intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle di polizia ed il personale del 118. Trovato l'uomo con delle profonde ferite al petto, al collo ed in altre parti del corpo, il quarantenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Filippo Neri dove è poi morto.

Durante il trasporto avrebbe riferito a una volontaria del 118 di essersi procurato da solo quelle ferite e che il coltello utilizzato lo avrebbero potuto ritrovare nel bagno della sua abitazione. Il quarantenne romano infatti si sarebbe procurato ferite su tutto il corpo, fra cui una al collo e una che avrebbe causato una perforazione del polmone. L'uomo è poi deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio di via Martinotti.