Una strada per Ketty Skerl, uccisa a Grottaferrata 39 anni fa. Il caso è ancora irrisolto

A quasi 40 anni di distanza, ancora non si conoscono nome e volto dell'assassino (o degli assassini) di Catherine Skerl, detta "Ketty", giovane studentessa di origini svedesi barbaramente strangolata la notte tra il 21 e il 22 gennaio 1984. Residente a Talenti, in via Isidoro del Lungo insieme alla madre e al fratello, era figlia di un regista, assistente di Ingmar Bergman. Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione di Marco Di Stefano (Udc-FI) che chiede l'intitolazione di una strada nel territorio capitolino alla giovane donna uccisa.

L'omicidio di Catherine Skerl

Catherine Skerl, 17 anni, iscritta alla Federazione dei Giovani Comunisti e militante femminista, frequentava il liceo artistico di via Giulio Romano, zona Ponte Milvio. Sabato 21 gennaio 1984, dopo aver partecipato a una festa in via Cartesio, tra Talenti e San Basilio, si è diretta a un appuntamento con un'amica, in zona Furio Camillo, per dormire da lei in vista di una gita a Campo Felice l'indomani. Non ci è mai arrivata. Dopo ore di ricerche, il suo corpo esanime è stato ritrovato nel fango di una vigna a Grottaferrata, pochi chilometri dalla Capitale. Mai individuato il colpevole (o i colpevoli), tanto meno il movente.

Le indagini inutili e le spoglie trafugate

Negli anni sono state molteplici le piste seguite, anche quella che ha portato a collegare la morte di Ketty con i rapimenti di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, avvenuti rispettivamente a maggio e giugno dell'anno prima e ancora irrisolti. Nell'agosto 2022 i parenti di Skerl hanno scoperto la tomba vuota di Ketty all'interno del cimitero monumentale del Verano. Il sospetto è che già anni prima, tra il 2014 e il 2015, ignoti abbiano trafugato le spoglie della giovane.

Una strada per "Ketty"

Il 5 settembre una mozione del consigliere di opposizione Marco Di Stefano è stata approvata all'unanimità: il Comune sceglierà una strada o una piazza della città e la intitolerà alla memoria di Catherine Skerl. "L'istituzione comunale e la città di Roma, attraverso i suoi rappresentanti, risarcisce in parte la propria cittadina - commenta l'avvocata Paola Chiovelli, legale della cugina di Ketty, Laura Mattei - vittima per due volte di una violenza inaudita. Teniamo, perciò, a ringraziare il consigliere Udc-Forza Italia Marco Di Stefano che, con pronta e squisita sensibilità, ha subito compreso l'importanza del gesto approntando con zelo la procedura amministrativa che ha avuto un così felice esito. Ringraziamo, inoltre, i consiglieri comunali che hanno votato all'unanimità la mozione e coloro che la sostennero idealmente nei mesi scorsi. Ci auguriamo che Ketty possa avere nella sua città un luogo importante e consono al debito che noi tutti abbiamo verso di lei, luogo ove ciascuno potrà ricordarla con affetto".