Una civetta in pieno centro: ha preso dimora nel complesso archeologico

Non è un reperto archeologico ma rappresenta una scoperta comunque sorprendente quella che ha effettuato la Soprintendenza speciale di Roma. A pochi metri da Porta Maggiore, una delle zone più trafficate della Capitale, è stata infatti avvistata una civetta.

Il rapace all'Esquilino

Il giovane rapace è diventato un inquilino del “Palazzo Sessoriano” nel complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme. Grazie al suo piumaggio la civetta si è completamente mimetizzata con gli antichi laterizi usati per costruire il complesso realizzato un quadrante ricco di storia. Ma non è sfuggita all’occhio attento di chi gestisce il sito archeologico presente a Santa Croce in Gerusalemme.

La civetta Ela

“Una giovanissima civetta ha scelto le mura dell’Acquedotto Claudio come sua residenza” ha fatto sapere la soprintendenza “E' ancora incerto se si tratti di un maschio o di una femmina: per questo è stato scelto per lei il nome neutro Ela, e anche per celebrare il penultimo princeps della dinastia dei Severi, che in questi luoghi costruì la sua sontuosa residenza privata”. Si tratta dell’ “imperatore Elagabalo” che regnò su Roma dopo Caracalla, vale a dire tra il 218 ed il 222 dopo Cristo.

Il complesso archeologico

“Ela” si candida così a diventare la mascotte di un complesso che, al suo interno, contava anche un circo per la corsa dei carri, la cui originaria lunghezza si stima fosse anche superiore a quella del Circo Massimo. Sempre nel complesso trovava spazio anche la residenza imperiale ed ancora oggi sono visibili le rovine del secondo anfitreato romano, quello Castrense, che veniva riservato soltanto ai prestigiosi ospiti della corte imperiale.

In una città in cui gli abitanti devono fare i conti, quotidianamente, con esemplari della fauna selvatica che si spingono nelle zone più antropizzate, anche le civette fanno la loro parte. In questo caso diventando inatteso testimonial di un sito archeologico che, oltre al rapace, ospita ricchezze tutte da scoprire.