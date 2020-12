“Un test per un sorriso”: alle Terme di Caracalla tamponi rapidi a 500 persone

Uno screening day gratuito con “tamponi rapidi”. Nel suggestivo scenario dello stadio “Nando Martellini” alle Terme di Caracalla, domenica 20 dicembre si è svolta l’iniziativa “un test per un sorriso”.

Il successo dell'evento

Oltre cinquecento persone, tra bambini e genitori di famiglie in condizione di disagio socio-economico, hanno potuto beneficiare dei controlli eseguiti per rilevare la presenza del nuovo Coronavirus. Con l’obiettivo di sostenere lo sforzo della sanità pubblica, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, centinaia di persone si sono avvicendate nei padiglioni appositamente allestiti. Ad accogliere una mascotte di Geronimo Stilton, apprezzato personaggio della letteratura per bambini.

Gli organizzatori

L’evento, che consentirà a tante famiglie di trascorrere delle festività all’insegna della prevenzione, è stato promosso da Medica Group in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Roma Capitale, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, la “Fondazione Geronimo Stilton”, SGM Italia, la Federazione Italiana Medici di Famiglia e l’ASP Asilo Savoia.

Il contributo della Polizia

All’appuntamento “Un test per un sorriso” non ha fatto mancare il proprio supporto la Polizia di Stato, con i suoi medici ed infermieri, un’ambulanza e tante sorprese per i più piccoli. Presente all’evento anche un punto informativo dell’Associazione Donatorinati, associazione donatori volontari della Polizia di Stato.