Un posto al sole anche per le persone con disabilità. Ecco i lidi del Lazio che hanno aderito al progetto inclusivo

Da ormai cinque anni nel Lazio va avanti il progetto "Un posto al sole", ideato dall'associazione "Caffè Africa", che permette alle persone con disabilità di ottenere una postazione gratuita in spiaggia, negli stabilimenti balneari aderenti.

Ombrellone e lettini gratis per persone disabili

In tempi caratterizzati dai rincari per qualsiasi servizio, "Un posto al sole" fa sì che persone meno fortunate e con difficoltà motorie e/o intellettive e cognitive possano usufruire di un ombrellone e due lettini senza dover pagare, ovviamente previa prenotazione. L'iniziativa, idea di una onlus che si chiama "Caffè Africa" e sostenuta dai vertici regionali, è stata presentata il 16 luglio in Sala Bartoloni del consiglio regionale e vede l'adesione di una quarantina di stabilimenti.

Strutture aperte a tutti

“Sono 42 le strutture, comprese anche due piscine, che partecipano al progetto, portato avanti dall’associazione Caffè Africa, che tocca varie località del litorale nord della nostra regione. Si tratta – dichiara Antonello Aurigemma, presidente del consiglio regionale - di iniziative di assoluto valore, che puntano alla piena inclusione sociale, poiché non si tratta di stabilimenti rivolti esclusivamente alle persone con disabilità, ma di strutture aperte a tutti, che danno la possibilità alle persone con disabilità di passare una giornata al mare. Sono progetti di grande significato, e per questo ringrazio associazioni e volontari per l’ottimo lavoro”.

"Da tre a 42 stabilimenti aderenti"

“Siamo molto soddisfatti – afferma Emanuela Mari, consigliera di FdI originaria di Civitavecchia - di questa iniziativa, partita cinque anni fa: all’epoca erano tre gli stabilimenti ad aver aderito, lo scorso anno erano 13, ora siamo arrivati a 42, coinvolgendo anche alcune piscine. Per questo, desidero ringraziare Caffè Africa (in particolare Caterina De Caro), per il grande lavoro svolto. Un plauso poi alla Capitaneria di Porto per il sostegno dato".

Dove si trovano

In base alla mappa pubblicata dalla Capitaneria di Porto, è possibile verificare che gli stabilimenti aderenti si trovano a Pescia Romana, Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Marina di San Nicola, Fregene e Focene.