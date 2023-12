Un Natale per l'inclusione con Unimarconi e Sant'Egidio

Nella splendida cornice dell'Aula Magna dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, si è svolto l'evento "Un Natale Speciale per l'Inclusione degli ultimi" che ha segnato un momento di solidarietà, innovazione ed impegno sociale, frutto della collaborazione tra l'ateneo e la comunità di Sant'Egidio.

Durante la serata il Presidente di Unimarconi Dott. Alessio Acomanni ha presentato il nuovo Magnifico Rettore, Prof. Marco Abate il quale ha ribadito la volontà di proseguire sulla strada tracciata, garantendo un percorso accademico innovativo e di alta qualità.

Un bilancio di crescita esponenziale, quello presentato dal Dott. Acomanni, che ha donato alla comunità di Sant'Egidio, per mano dell’Amministratore Dott. Stefano Carmenati, dieci borse di studio da destinare ai ragazzi più bisognosi, sottolineando così l'ulteriore impegno dell'Università verso l'inclusione e l'accesso all'istruzione.

Tra gli ospiti d’eccezione, hanno portato il loro saluto istituzionale il Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli e l’On. Nazario Pagano Presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati. Inoltre il Direttore Generale del MUR Dott.ssa Marcella Gargano nel suo intervento, ha confermato il trend di crescita dell’intero comparto degli Atenei digitali sottolineando come l'Unimarconi ne rappresenti un caso di eccellenza.

Cultura e attenzione al sociale, con il catering affidato alla “Trattoria de Gli Amici" gestita da una cooperativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio che favorisce l'inclusione lavorativa e la sostenibilità nel settore della ristorazione. Con lo stesso spirito solidaristico, l'Unimarconi ha deciso di devolvere interamente le risorse economiche destinate ai regali natalizi come contributo al tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a favore dei bisognosi.

L'Unimarconi persiste nel suo impegno di abbattere le barriere, offrendo un'offerta formativa di qualità e serietà accademica, confermando così anche la sua dedizione all'inclusione e all'innovazione.