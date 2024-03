Umberto I, iniziato il restyling dei macchinari grazie ai fondi Pnrr

Il Policlinico Umberto I, in attesa di essere dislocato a Pietralata come da piano della Regione, si è dotato di 18 nuove apparecchiature. Tutto grazie ai fondi del Pnrr, che hanno messo a disposizione 9 milioni di euro.

Nuove apparecchiature per l'Umberto I

Le nuove apparecchiature, che contribuiscono al restyling tecnologico e digitale del nosocomio universitario, sono state inaugurate dal presidente della Regione Lazio (con delega alla sanità) Francesco Rocca, dalla rettrice di Sapienza Antonella Polimeni e dal direttore generale del Policlinico, Fabrizio D'Alba. Un giro durante il quale hanno potuto visionare 18 nuovi strumenti, di cui sette ad alta tecnologia, dislocati nei vari padiglioni, per un totale di 28 interventi finanziati con i fondi Pnrr.

Le tecnologie già in funzione

Andando nello specifico, ad essere arrivati, quindi già collaudati e in funzione sono: una tac a 128 strati per il pronto soccorso Odontoiatrico "George Eastman", una tac a 128 strati per il dipartimento d'emergenza e accettazione del palazzo centrale, una risonanza magnetica per il dipartimento d'emergenza e accettazione del palazzo centrale, tre gamma camera per realizzare immagini scintigrafiche, attraverso l'acquisizione delle radiazioni emesse dai radio farmaci iniettati nei pazienti a scopo diagnostico o terapeutico. Le apparecchiature sono a supporto della Unità operativa complessa di Medicina nucleare, che ha avuto un rinnovo completo in grado di garantire un servizio più efficiente e tecnologicamente avanzato.

E ancora: un angiografo vascolare di ultima generazione per le esigenze della Unità operativa complessa di Radiologia interventistica, utile per i pazienti affetti da tumori, ischemia dell'arto, stroke, emorragie e traumi; 4 ecografi multidisciplinari, le cui scansioni (settoriali, lineari e convex) possono variare a seconda dell'esigenza clinica in diversi ambiti diagnostici (dalla clinica pediatrica alla radiologia centrale fino ai trapianti), 4 ecografi cardiologici che utilizzano sonde e software adatti per indagini cardiologiche e cardiovascolari a livello extracorporeo, intracorporeo con l'endoscopia e intraoperatorio con la chirurgia eco-assistita. Le apparecchiature sono operative sia negli ambulatori di cardiologia sia nella sala operatoria. E per finire, tre ecografici ginecologici che utilizzano sonde e software adatti per indagini ginecologiche e ostetriche, ma anche della mammella a livello extracorporeo, intracorporeo con l'endoscopia e intraoperatorio con la chirurgia eco-assistita. Gli ecografi sono operativi nella Unità operativa complessa di Ingegneria clinica, a supporto della ginecologia, dell'ostetricia e dell'ambulatorio di procreazione medicalmente assistita.

Gli investimenti imminenti

Ma l'elenco non è finito. Perché il cronoprogramma degli interventi prevede altre strumentazioni, sempre grazie ai fondi Pnrr. Arriveranno un mammografo con tomosintesi, un angiografo cardiologico, un vascolare biplano, due telecomandati per esami di reparto e un telecomandato per gli esami del pronto soccorso. Si prosegue, poi, con lo stato di avanzamento per l'operatività di un tomografo computerizzato, un cardiologico e due telecomandati digitali per gli esami di reparto. Tre tomografi assiali computerizzato da 530mila euro ciascuno finiranno al dipartimento di Emergenza urgenza e accettazione centrale, al dipartimento di emergenza urgenza "Testa collo" e alla Unità operativa complessa di radiologia. Un tomografo a risonanza magnetica per 736mila euro andrà al dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione; 3 gamma camera per 525mila euro ciascuno a supporto della Unità operativa complessa di Medicina Nucleare, un mammografo digitale con tomosintesi da 274mila euro alla Unità operativa complessa di Radiologia, due angiografi vascolari da 608mila euro ciascuno al supporto dell'Unità operativa complessa di Emodinamica, due angiografi cardiologici da 398mila euro e 995mila euro alle Unità operative complesse di Radiologia e Neuroradiologia, quattro ecografi multidisciplinari per 82mila euro ciascuno a supporto della Unità operativa complessa di Ingegneria clinica, quattro ecografi cardiologici per 82mila euro ciascuno alla Unità operativa complessa di Ingegneria Clinica, tre ecografi ginecologici 3D per 82mila euro ciascuno a supporto della Unità operativa complessa di Ingegneria clinica, cinque telecomandati digitali per gli esami da reparto, a fronte di un finanziamento di 247mila euro ciascuno, alle Unità operative complesse di Radiologia delle chirurgie (1), Radiologia (1), Radiologia pediatrica (1) e Radiologia d'urgenza per il pronto soccorso (2).

Rocca: "Umberto I pilastri della sanità del futuro"

"L'Umberto I sarà un pilastro importante della sanità del futuro - ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - Queste apparecchiature nuove dimostrano l'attenzione che la Regione ha per questo Policlinico, come per tutti gli ospedali del Lazio. Sono tecnologie importanti per la qualità dell'assistenza, soprattutto per tutta l'area dell'emergenza. Noi stiamo disegnando all'Umberto I e in tutto il Lazio una sanità che sia anche al passo coi tempi. Un bel segnale anche perché la tempistica del Pnrr è perfettamente rispettata". "L'età media dei macchinari sostituiti era di oltre decennio - ha aggiunto il Dg Fabrizio D'Alba - nel corso del 2024 contiamo di completare tutte le installazioni previste dai finanziamenti del Pnrr. Questa per noi è stata una boccata d'ossigeno perché ha permesso di fare una necessaria sostituzione di un parco macchine che ormai era troppo datato e non permetteva di garantire prestazioni adeguate agli standard". Per la rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni "l'utilizzo totale dei fondi Pnrr sulla missione Salute, come anche per gli investimenti appostati per l'area universitaria, devono servire da booster per spingere a una ciclicità di ammodernamento generale delle apparecchiature".