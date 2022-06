A Roma inaugura il primo pronto soccorso ematologico in Italia

Un nuovo pronto soccorso ematologico, il primo in Italia e uno spazio dedicato a pazienti e familiari, il "Giardino di Silvana". Con queste due novità domani, martedì 21 giugno, i volontari Ail festeggiano la loro giornata e anche quella nazionale contro leucemie, linfomi e mielomi in via Benevento 6 al Nomentano.

L'iniziativa, che vedrà la presenza dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato e l'assessora alle politiche sociali e della salute di Roma, Barbara Funari, è a favore del reparto di ematologia del Policlinico Umberto I. Insieme ai due rappresentanti delle giunte regionali e comunali ci saranno il direttore generale Fabrizio D'Alba, il direttore dell'istituto di ematologia Maurizio Martelli, il responsabile del pronto soccorso Corrado Girmenia e la presidente di Ail Maria Luisa Viganò.

Il "Giardino di Silvana" è uno spazio riqualificato allo scopo di accogliere malati e famiglie in attesa delle terapie, per poter sostare in un luogo adeguato al percorso di cura. Lo spazio è stato sistemato e reso fruibile grazie alle donazioni dei sostenitori dell'associazione italiana contro le leucemie.

Nata 35 anni fa su spinta dell'ematologo di fama internazionale Franco Mandelli, l'Ail promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura dei tumori del sangue. A Roma assiste i malati e le famiglie in cura in tutta la città metropolitana.