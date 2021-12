Umberto I, Assoutenti premia medici e infermieri del pronto soccorso: "Gli eroi della lotta al Covid"

Questa mattina Assoutenti, associazione no profit che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori, ha assegnato a medici e infermieri del Policlinico Umberto I il premio speciale "Nuovi Eroi", riconoscimento consegnato nell'ambito della kermesse "Expo Consumatori 4.0".

La decisione è stata preso "per l'impegno mostrato nella lotta al Covid e per l'amore con cui ogni giorno prestano cure e attenzioni ai malati ricoverati presso il nosocomio" si legge nella nota diffusa da Assoutenti. "Medici e infermieri da quasi due anni - continua l'associazione - sono impegnati incessantemente contro la pandemia ed è per questo che abbiamo deciso di riconoscere questo premio, a nome dei consumatori italiani rivolto ai cittadini più meritevoli".

"Ringrazio a nome di tutto il personale infermieristico - le parole di Deborah Grilli, coordinatrice del reparto infermieristico del pronto soccorso - che si è visto attaccare una notte da un gruppo di no vax. L'attacco è stato proprio ai professionisti, ma il personale è riuscito comunque a barricarsi all'interno del pronto soccorso e a continuare dare le cure a chi ne aveva bisogno. Dedico questo premio ai miei colleghi e a tutti gli operatori sanitari che in questi 20 mesi sono ancora coinvolti nella lotta contro il Covid".

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre una trentina di persone, riconducibili alla manifestazione "No Green Pass" che aveva messo a ferro e fuoco il centro di Roma il pomeriggio precedente (conclusasi con l'assedio e l'invasione della sede Cgil a Corso d'Italia) avevano fatto irruzione nel pronto soccorso dove era stato ricoverato uno dei manifestanti. Le tensioni si erano concluse con 4 feriti, due appartenenti alle forze dell'ordine e due tra il personale del nosocomio.