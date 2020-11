Il rifugio di Santa Francesca Romana non è la sede degli ultras della Lazio: "Da noi solo per iniziative benefiche"

La raccolta di abiti usati è già iniziata e andrà avanti per un’ora al giorno, dal lunedì al venerdì (dalle 20 alle 21), ma il rifugio Santa Francesca Romana, destinatario dell’iniziativa di beneficenza degli Ultras Lazio, tiene a sottolineare di non essere la nuova sede della frangia più calda della tifoseria biancoceleste. Non è l’alternativa alla sede di via Amulio sgomberata la settimana scorsa.

Il rifugio Santa Francesca Romana "non è sede ultras Lazio"

“I locali di cui si parla sono in uso e gestiti esclusivamente dall'associazione ‘La Compagnia degli amici di Gesù Giuseppe e Maria Onlus’ che - scrivono da via Capizucchi - in nessun modo ha consentito l'utilizzo dei locali agli Ultrà per scopi loro propri. Al contrario, su specifica richiesta di questi ultimi, la Compagnia ha accettato di ‘ricevere’ abiti e vestiario da recapitare, nelle prossime ed imminenti festività natalizie, ai più poveri e bisognosi (in perfetta aderenza allo "scopo" statutario della Compagnia). Questa ‘iniziativa di beneficenza per Natale’ da parte degli Ultrà, oltre ad essere molto apprezzata dalla Compagnia, consentire di portare aiuti concreti e necessari a tutti coloro i quali ne avranno bisogno”.

Raccolta abiti, iniziativa benefica per Natale

Dunque il rifugio Santa Francesca Romana, a due passi dal Teatro di Marcello, solo destinatario della beneficenza degli Ultras Lazio e in alcun modo “sede” degli stessi. “I locali - ribadiscono ancora - sono gestiti esclusivamente dall'associazione ‘La Compagnia degli amici di Gesù Giuseppe e Maria Onlus’ che si occupa di aiutare e sostenere i più bisognosi nel territorio di Roma e in nessun modo possono essere individuati come nuova sede dei tifosi”.