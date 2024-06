Ugo Forno: a 80 anni dalla Liberazione di Roma il ricordo del sacrificio del Partigiano bambino

L'ottantesimo anniversario della Liberazione di Roma sarà caratterizzato da diverse iniziative dedicate al ricordo di “Ughetto”: lo studente 12enne Ugo Forno, “Partigiano bambino” e ultimo martire della Resistenza romana, ucciso la mattina del 5 giugno 1944 - con la Capitale che già festeggiava la riconquistata libertà - mentre armi in pugno impediva ai guastatori tedeschi in ritirata a Nord di Roma di far saltare in aria lo strategico ponte ferroviario sull'Aniene vicino alla via Salaria.



Nel 2013 è stato insignito dal Presidente Napolitano della Medaglia d'oro al merito civile come «fulgido esempio di amor patrio ed encomiabile coraggio».



Martedì 4 giugno 2024, dalle 9.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si terrà l'iniziativa “Ottanta anni dopo: Ugo Forno e la Liberazione di Roma”, promossa dai Parenti e Amici di Ugo Forno in collaborazione con Roma Capitale. Dopo i saluti istituzionali, si esibiranno l'orchestra e il coro dell'Istituto comprensivo Sinopoli-Ferrini. Previsti gli interventi di Matteo Marroni (docente e storico), Eva Duru (suonatrice d'arpa), Felice Cipriani (scrittore della memoria e biografo di Ughetto), Fabrizio Forno (nipote di Ugo), Flavio Giurato (cantautore), Stefano Reali (regista) e Fabio Vasco (regista). Sarà proiettato il pluripremiato cortometraggio “Ughetto Forno, il Partigiano bambino”.



Altre iniziative in ricordo di Ughetto sono in programma per martedì 4 giugno 2024, alle 18.30, a La Mia Libreria (Via Roberto Malatesta 85) dove Felice Cipriani presenterà il libro “Ugo Forno, il Partigiano bambino”. Intervengono Fabrizio Forno (nipote di Ughetto) e Antonio D'Ettorre (Circolo culturale Montesacro).



Mercoledì 5 giugno 2024, dalle 17, al Caffè Nemorense (Parco Virgiliano) si terrà l'incontro “80 anni di libertà nel nome di Ughetto Forno”. Presentazione del libro “La brigata mondiale” con Massimiliano Timpano, Enzo Di Brango, Roberto Di Pietro e Fabrizio Forno. Intervengono: Luciana Romoli (staffetta partigiana), Michela Ponzani (storica) e Giuseppina Agostino (dirigente scolastica Istituto comprensivo Settembrini); si esibirà la banda musicale D.L.F. con marcia a vista; dibattito “A proposito di Ughetto e della Liberazione” con Davide Conti (vicepresidente ANPI provinciale di Roma), Felice Cipriani (biografo di Ughetto) e Dino Ruggiero (attore). Infine presentazione del progetto del nuovo “Belvedere Ugo Forno” con Erica Battaglia (presidente Commissione Cultura di Roma Capitale), Luca Zevi (architetto), Francesca Del Bello (presidente Municipio II) e Roberto Ferraresi (consigliere Municipio II). Finale musicale con Alberto Marchetti e Paolo Alimonti.



Sempre mercoledì 5 giugno 2024, dalle 20, in piazza Sempione è prevista infine la serata “Ugo e noi” con Murubutu, Ascanio Celestini e Cronache ribelli.