"Neonazisti vanno picchiati", verifiche dell'Ufficio scolastico regionale sulle parole di Raimo

"I neonazisti vanno picchiati”. Le parole di Christian Raimo, scrittore e docente, alla trasmissione L’aria che tira su La 7 avevano scatenato fin da subito una bufera. Ora è arrivata anche la decisione dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, che ha avviato un approfondimento interno in merito alle dichiarazioni del professore in riferimento al caso di Ilaria Salis.

La nota dell’Usr

“In merito alle dichiarazioni rilasciate da Christian Raimo in tv nel corso della trasmissione ‘L'aria che tira’ – si legge in una nota del ministero dell'Istruzione e del merito - l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, per la parte di competenza, ha già avviato nei giorni scorsi un approfondimento interno. Ogni docente è prima di tutto e sempre un educatore e la scuola non può condividere nessuna forma di violenza, anche verbale, nel rispetto dei valori che sono propri della nostra Costituzione".

Le interrogazioni parlamentari

La questione potrebbe arrivare anche in Parlamento, visto che sono state annunciate due interrogazioni. La prima è di Rossano Sasso, ex sottosegretario all’Istruzione, che afferma: “Questo signore, tale Raimo, cerca visibilità e meriterebbe solo indifferenza. Ma oggi ho scoperto che è un docente e che in classe istigherebbe alla violenza. Se inciti alla violenza non puoi insegnare, caro ‘collega della Salis’. Interrogazione in arrivo per tale ‘insegnante’”. La seconda è stata annunciata dal senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia: “Uno Stato civile non può permettersi che nelle scuole si insegni la violenza politica, che già tante vite ha spezzato nei decenni scorsi. Annuncio un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione Valditara perché valuti provvedimenti nei confronti di Raimo”.

Ultras Lazio contro Raimo

Per il docente, nei giorni scorsi, erano arrivati anche gli insulti dagli ultras Lazio, eredi degli Irriducibili, la frangia più accesa della tifoseria biancoceleste che mai ha nascosto le proprie simpatie per l’estrema destra. “Raimo maiale. Quanno te pare” lo striscione esposto a Ponte Milvio prima della gara casalinga con la Juventus.