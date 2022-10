Sabato mattina udienza speciale a San Pietro, il piano viabilità e sosta

Sabato a San Pietro, dalle 10 alle 12,30, Udienza Speciale di Papa Francesco con il movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. Prevista la partecipazione di circa 60mila persone, di cui una parte giungerà a Roma in pullman.

Le aree di sosta dedicate ai pullman sono quelle nei pressi della fermata Anagnina della metro A. Proprio lungo la metro A, la stazione da utilizzare per raggiungere il Vaticano è quella di Ottaviano. La zona è anche serviata dalle linee di bus 23, 40, 62, 280 e 982.

Previsti divieti di sosta su: via di Porta Angelica; Borgo Vittorio; Borgo Pio; via del Mascherino; piazza della Città Leonina; largo del Colonnato; via dei Corridori; piazza Pio XII; via della Conciliazione, da via della Traspontina a piazza Pio XII; via Rusticucci; via dell'Erba; via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; via Pfeiffer; largo degli Alicomi; Borgo Santo Spirito; via Paolo VI; piazza Sant'Uffizio.

Transennamenti e chiusure su: via di Porta Angelica; piazza della Città Leonina; Borgo Pio/via del Mascherino; via dei Corridori/largo del Colonnato; via Rusticucci, solo lato via dei Corridori; via della Conciliazione dal civico 36 sino a via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; Borgo Santo Spirito altezza via Padre Pancrazio Pfeiffer e da piazza Ildebrando Gregori a largo degli Alicorni; ancora via della Conciliazione altezza via Padre Pancrazio Pfeiffer; largo degli Alicorni; piazza Pio XII e piazza del Sant'Uffizio.