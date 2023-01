Roma manda via i profughi ucraini: oltre 60 tra donne e bambini saranno spediti altrove

Verranno spostati altrove: a Viterbo, a Pomezia, in provincia di Latina o addirittura tra Caserta, Napoli e Salerno. I profughi ucraini ospiti da marzo all'hotel Mercure West di Spinaceto, quasi esclusivamente mamme sole con minori, non possono più restare lì. A deciderlo è la protezione civile regionale, che il 29 dicembre ha comunicato la chiusura della prima fase di accoglienza. Centosessanta persone, oltre il 60% delle quali bambini e ragazzi, saranno smistate lontano dal quartiere che li ha accolti e li ha integrati perfettamente.

La protezione civile chiude la prima fase d'accoglienza: via 160 ucraini dall'hotel Mercure

La brutta novità è stata accolta molto male dalle famiglie, nel panico da oltre una settimana. Ma anche dalle associazioni del terzo settore che da quasi 10 mesi le assistono e dal IX municipio che fin dall'inizio ha supervisionato e supportato le attività di accoglienza e integrazione. Come aveva documentato anche RomaToday ad aprile scorso, erano circa 400 - tra donne e bambini - i cittadini ucraini scappati dalla guerra, dai bombardamenti e dalla mancanza di risorse. "In questo periodo le famiglie hanno iscritto i figli a scuola - racconta Volha Marozava, presidente di 'Donne for Peace', italo-ucraina - tanto che hanno interrotto la didattica a distanza con gli istituti ucraini e iniziato a studiare esclusivamente qui a Roma. Imparano l'italiano, si formano, ci sono donne che hanno trovato un lavoro, vanno in parrocchia. Come si fa a venire qui il 29 dicembre dicendo che entro il 31 se ne sarebbero dovuti andare tutti?". Secondo quanto racconta Volha, a presentarsi è stata la Protezione civile regionale insieme a una cooperativa e ad un mediatore culturale: "Sono stati fatti dei colloqui con ogni nucleo - continua la volontaria - ma tutti si sono rifiutati. Ci è stato detto che anche altrove ci sarà la scuola, verrà fatta l'alfabetizzazione, ci sarà l'assistenza psicologica. Ma queste cose le facciamo già qui, gratis, con lo sforzo delle istituzioni locali e delle associazioni. Si scombinano le vite di persone che finalmente avevano trovato stabilità e serenità dopo tanti traumi".

L'assessora municipale: "Un fallimento, i risultati raggiunti vengono ignorati"

L'assessora alle politiche sociali del IX municipio, Luisa Laurelli, è infuriata. Dopo la riunione al Mercure con la direzione dell'albergo e la protezione civile regionale, alla presenza anche della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni del territorio, è scoramento lo stato d'animo prevalente: "E' come se avessimo buttato 10 mesi di lavoro - fa sapere a RomaToday - perché tutti i risultati raggiunti fino ad oggi con queste famiglie vengono ignorati e buttati via. L'integrazione a scuola, i corsi di italiano, la formazione, l'avviamento al lavoro, tutto inutile. Oggi (giovedì 5 gennaio, ndr) un nucleo familiare di 4 persone già doveva essere portato vicino Viterbo, ma c'è un bambino con 39 di febbre quindi rimandano alla prossima settimana. Altre 11 persone, invece, se ne andranno. Il 9 gennaio inizierà il trasferimento più massiccio e almeno una cinquantina di persone andranno via, disseminate in centri di accoglienza e altre strutture tra Lazio e Campania. Per fortuna non i bambini malati oncologici, in cura al Bambin Gesù, che resteranno qui".

Zero posti d'accoglienza a Roma, i profughi sbattuti fino in Campania

La burocrazia disumana che non capisce l'importanza di un percorso lineare di integrazione, ma anche il dato oggettivo della mancanza di posti d'accoglienza a Roma, emersa più volte nelle ultime settimane e denunciata anche dall'assessora capitolina Barbara Funari: "Il problema infatti è che nella nostra città non ci sono posti disponibili - continua Laurelli - e i recenti bandi del Comune e della Prefettura sono andati deserti. Quindi la protezione civile, alla quale evidentemente non importa del lavoro fatto finora qui al Mercure, sradica centinaia di persone portandole lontane da ambienti sicuri, dove si sono integrate e sono ben accette dalla comunità".

Il preside di Spinaceto: "I nostri 40 bambini non hanno nemmeno salutato i compagni"

Anche Gianfranco Turatti, dirigente scolastico dell'IC Frignani e reggente dell'IC Santi Savarino, entrambi a Spinaceto, è sconfortato: "ho quasi 40 bambini e ragazzi ucraini iscritti nei due plessi - conferma a RomaToday - e in questi mesi abbiamo dato vita a diversi progetti dedicati anche a loro. Il pomeriggio la scuola è aperta e possono venire per usare i pc e collegarsi con gli insegnanti in Ucraina, poi ci sono le attività sportive. Ci sono mamme che hanno trovato lavoro come badanti, con regolari contratti d'assunzione. Ma la protezione civile, anche di fronte a questi casi, non ha voluto saperne. Dicono che anche altrove avranno possibilità di trovare lavoro, studiare, fare sport". La notizia del trasferimento forzato, arrivata subito dopo Natale, ha impedito a bambine e bambini di salutare i compagni: "E' vero, non hanno potuto farlo - conclude Turatti - e per questo ho chiesto alla protezione civile di aspettare almeno fino all'8 giugno, la fine dell'anno scolastico. Niente da fare, risposta negativa".