Ucraina, Unicusano stanzia 2 milioni per aiutare la popolazione in guerra

Oltre due milioni di euro stanziati per supportare il popolo ucraino nel suo momento più buio. E' quanto ha deciso l'università Unicusano, che investirà un milione per beni di prima necessità da spedire nelle zone di guerra e oltre un milione per il diritto allo studio.

Sono state infatti messe a disposizione 300 borse di studio per cittadini ucraini e inoltre il campus di via Don Carlo Gnocchi a Boccea è pronto per accogliere donne e bambini in fuga dalle bombe, grazie a 35 alloggi per un totale di oltre 80 posti letto. “Apprezziamo lo sforzo che questo popolo sta facendo per resistere all’impero russo - commenta il presidente del cda Unicusano Stefano Bandecchi - l’Università Niccolò Cusano ha deciso di dismettere tutte le attività in Russia e aiutare concretamente e nel migliore dei modi l’Ucraina. L’Unicusano provvederà a ogni bisogno sia di carattere alimentare, offrendo colazione, pranzo e cena presso la propria mensa universitaria, sia acquistando abbigliamento necessario, sia continuando a supportare una vita dignitosa presso la nostra nazione: sarà cura dell’Unicusano dare la possibilità a mamme e bambini di poter usufruire settimanalmente di piccole cifre di denaro.”

Per quanto riguarda le borse di studio, gli ucraini potranno usufruirne sia studiando in presenza sia telematicamente. Precisamente l'ateneo ha messo a disposizione 1 milione e 100mila euro per questa iniziativa.

Sempre in ottica di aiuto e sostegno al popolo ucraino, l’Unicusano sta promuovendo una raccolta fondi rivolta sia alla comunità accademica sia a tutti i cittadini che vorranno aderire. I fondi raccolti saranno rendicontati in maniera trasparente con successiva pubblicazione sulla homepage del sito www.unicusano.it nel momento stesso in cui inizieranno le donazioni: “Ogni centesimo sarà speso per beni di prima necessità come medicine, vestiti e alimenti utili a sostenere il popolo ucraino”, ha concluso il presidente Stefano Bandecchi.