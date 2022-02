Ucraina, i romani si mobilitano: in fila alla chiesa di Santa Sofia per donare cibo e medicine

Generi alimentari come pasta, olio, riso, caffè, thé, fette biscottate, merendine, tonno, e poi medicine, antidolorifici e analgesici, siringhe, bende, disinfettanti, e ancora insulina, vitamine, pannolini, teli anti gelo: beni di prima necessità da inviare in Ucraina per supportare le migliaia di civili precipitati nell’incubo della guerra, in fuga dalle loro case, terrorizzati, in alcuni casi feriti. La raccolta è stata lanciata dalla basilica di Santa Sofia di via Boccea 478, coordinata da padre Marco Semehen, e già in moltissimi hanno aderito.

Domenica una lunga processione di auto si è avvicendata nel piazzale della chiesa, seguendo il cartello “donazioni per l’Ucraina” e lasciando il proprio contributo. L’obiettivo è riempire un tir di scatoloni con la speranza che possa entrare in Ucraina o quantomeno arrivare al confine con la Polonia, dove si stanno radunando centinaia di rifugiati: “Solidarietà, una parola che gli italiani conoscono bene - è stato il commento di una donna che proprio domenica ha risposto all’appello rilanciato via social e chat- Siamo andati a donare un po' di generi alimentari alla popolazione ucraina e non credevo ai miei occhi, tante persone come noi in fila per aiutare chi in questo momento ha più bisogno. Sono commossa, abbiamo ancora una speranza. Chi può aiuti, il grazie che ci ha dato il ragazzo che ha preso la spesa, con le lacrime agli occhi, non ha prezzo”.

La raccolta dell'associazione Salvabebè-Salvamamme: cosa serve

Anche l’Associazione Salvabebè-Salvamamme ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità attiva da lunedì 28 febbraio sino a mercoledì 2 marzo dalle 10 alle 17 in via Giacomo Raffaelli, sede operativa dell’associazione, dove resterà parcheggiato il mezzo con il logo. Associazione Salvabebè - Salvamamme con l'Associazione Rumeni in Italia, per la raccolta di generi di prima necessità a favore dei profughi dall'Ucraina. La richiesta è di alimenti a lunga conservazione e a lunga scadenza e non deperibili, capi invernali nuovi o in perfette condizioni (tra cui giacconi pesanti, coperte), prodotti per l’igiene per bambini (pannolini, bagnoschiuma) e per gli adulti (pannoloni), biancheria nuova personale (mutande, calzettoni, pigiami, asciugamani), coperte e lenzuola, abbigliamento invernale (sciarpe, maglioni, cappotti, piumoni, vestiario, scarpe pesanti), che devono essere nuovi o comunque in perfette condiziono e imbustati singolarmente.

I primi pullman con le donazioni partiti domenica mattina

Nei giorni scorsi diversi tir e pullman con cibo, medicinali e altri generi di prima necessità sono partiti anche grazie al coordinamento dell'Ambasciata dell'Ucraina, che si è occupata anche di raccogliere fondi per il sostegno logistico e medico delle forze armate ucraine.

A raccogliere moltissime donazioni ha pensato Halyna Pryshlyakivska, titolare dei negozi St- Mark Store di Roma, che nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta di beni di prima necessità davanti ai tre punti vendita in via Nomentana, via Bonifazi e via Sestio Calvino. I pullman sono partiti domenica mattina da Ostiense, come confermato dalla stessa Halyna, direzione Leopoli: “Siamo partiti - ha annunciato - Abbiamo raccolto 3.185 euro e 5 tonnellate di aiuti tra medicinali, cibo e abbigliamento. Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato”.

Sul fronte donazioni economiche si sono mossi Caritas, Sant'Egidio e Croce Rossa, promuovendo raccolte fondi (le info per contribuire sono disponibili sul sito ufficiale).