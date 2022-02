Ucraina, il Lazio pronto a fornire farmaci e aiuti medici

Dopo il Campidoglio, anche la regione si dice pronta ad aiutare il popolo ucraina. Il sistema sanitario regionale è stato allertato "qualora ci fosse bisogno di ospitare pazienti provenienti dall'Ucraina. In attesa delle indicazioni del Governo, la sanità del Lazio è pronta", ha fatto saprere Alessio D'Amato, assessore alla sanità laziale.

Un dichiarazione che trova eco nell'intero comprato della Pisana. Al termine dell'incontro con il dipartimento nazionale di protezione civile, infatti, la Regione Lazio, attraverso la protezione civile regionale, ha fatto sapere di aver dato "la sua concreta disponibilità a fornire farmaci e attrezzature mediche".

"Nel corso della riunione - continua la nota – la regione Lazio ha inoltre evidenziato la propria disponibilità a fornire materiale logistico per eventuale attività di assistenza alla popolazione ucraina, nonché ad attuare forme di accoglienza sul territorio laziale, con la possibilità di attivare nel breve periodo strutture ricettive, soprattutto qualora vengano attivati corridoi umanitari per la popolazione in fuga. Il dipartimento della protezione civile nazionale - conclude la nota - si è riservato di dare indicazioni operative in tal senso alla luce della rapida evoluzione degli eventi".