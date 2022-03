Ucraina, arrivati a Roma sei bambini malati con un volo della Guardia di Finanza

Con gli ultimi sei bambini atterrati a Fiumicino alle 3.45 di domenica 27 marzo, sono in totale 100 i giovani pazienti ucraini portati in Italia dai voli umanitari della Guardia di Finanza. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Il volo era programmato per il pomeriggio del 26, con i sei pazienti che saranno presi in carico dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Oltre a loro, a bordo anche una ragazza con leucemia che verrà ricoverata al Policlinico Umberto I. Una paziente dializzata, invece, è stata presa in carico dall'ospedale Sant'Eugenio.

Come detto, quindi, dall'inizio degli arrivi dei profughi nella nostra città, nel corso di un mese di conflitto tra Ucraina e Russia, sono cento i malati, per lo più minori, presi in carico dal sistema sanitario regionale.