Il calendario delle feste 2022: quattro i ponti in programma

Quali feste e quanti ponti ci aspettano nel 2022? Non tantissimi ma di certo un numero maggiore di quelli dell’anno appena trascorso. Già perché se il 2021 è stato un anno senza ponti, il 2022 ne conta tre. Il primo è senz’altro quello dell’Epifania e del prossimo 6 gennaio: la festa ricade infatti nella giornata di giovedì consentendo a scuole lavoratori di poter avere un giorno in più di riposo.

Ponti e feste del 2022

Week end lunghi e ponti. Sì, quest’anno il calendario delle festività è decisamente migliore del precedente. Se il primo gennaio è stato sabato, impedendo quindi – per chi lavora dal lunedì al venerdì – un giorno di relax ulteriore, una buona occasione è data dal 6 gennaio. L’epifania di giovedì permette un ponte lungo, con il mercoledì come ultimo giorno di lavoro. Altri tre ponti sono a ridosso del 2 giugno, in quanto la Festa della Repubblica avviene di giovedì, l’Immacolata, perché anche l’8 dicembre è giovedì e infine, il 1° novembre perché si tratta di un martedì.

Capodanno: 1 gennaio, sabato

Epifania: 6 gennaio, giovedì

Pasqua: 17 aprile, domenica

Pasquetta: 18 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, lunedì

Festa dei lavoratori: 1 maggio, domenica

Festa della Repubblica: 2 giugno, giovedì

Solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli: 29 giugno, mercoledì

Ferragosto: 15 agosto, lunedì

Giorno dei santi: 1 novembre, martedì

Immacolata: 8 dicembre, giovedì

Natale: 25 dicembre, domenica

San Silvestro: 31 dicembre, sabato