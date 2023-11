Elefanti, leoni, giraffe e lama: tutte le fughe degli animali dai circhi di Roma

Non è la prima volta che a Roma e provincia un animale, anche pericoloso, fugge dalle gabbie dei circhi. La storia di Kimba, il felino scappato per ore a Ladispoli, è stata seguita da tutta l’Italia anche per la forza evocativa delle immagini che circolavano in rete, con il gigantesco animale immortalato in un habitat assolutamente estraneo al suo dna. Il “re della savana” a spasso per le strade della città del litorale non rappresenta, però, un unicum. Tante altre volte, nel corso degli anni, gli animali dei circhi sono fuggiti assaporando, almeno per poco ore, il dolce sapore della libertà.

Le fughe degli animali

Non è la prima volta, quindi, che degli animali selvatici fuggono per andare a farsi una passeggiata lungo le strade di Roma e non solo. Nel dicembre del 2013, ancora in molti ricordano la storia dell’elefantessa Mia, scappata dal circo Amedeo Orfei in via Ugo Ojetti, zona Talenti, nel III municipio Roma Montesacro. Il mammifero era riuscito ad arrivare addirittura all’uscita 11 del raccordo anulare. Evidentemente in quel periodo gli elefanti andavano molto di moda visto che appena un mese prima ne era stato trovato un altro nel mercato rionale di Ponte di Nona.

Era il maggio il maggio del 2017 quando un leone era riuscito a scappare da un circo attendato a Corcolle. Come nel caso del felino di Ladispoli, il gestore del circo aveva detto di essere convinto che qualcuno aveva aperto la gabbia per far fuggire l’animale.

A gennaio del 2023, su via di Torrevecchia, una coppia di lama aveva tentato la fuga che, però, si era interrotta con la cattura, da parte dei proprietari, su via di Boccea.

Non era una ripresa di un nuovo film “live action” inspirato a “Madagascar”. Il 24 agosto 2023, scene di ordinaria follia nei pressi degli studios di Cinecittà a Tuscolana, dove un elefante ed una giraffa si erano dati alla fuga. Il fatto, ripreso dalla Dire citando Welcome to favelas, aveva scatenato le ironie del web