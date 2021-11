Galleria Giovanni XXIII, installati i primi tutor: velocità massima a 70 km/h

Si è conclusa nel week end l'installazione dei primi tutor all'interno della Galleria Giovanni XXIII. I lavori in particolare hanno interessato la canna sud in direzione Pineta Sacchetti - Foro Italico.

Il tunnel di Roma nord sarà così la prima galleria urbana italiana dotata di un sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli in transito. Un’arteria nevralgica per la viabilità dell’intero quadrante: tre chilometri, con l'estremità orientale collegata alla Tangenziale Est, in grado di mettere in connessione diretta le zone di Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia con Cortina D'Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti. Otto i tutor previsti: 4 per ciascuna delle due carreggiate, ossia “canna nord” e “canna sud”. Velocità massima 70 km/h.

Si è quindi concretizzata l'iniziativa dell'amministrazione grillina e a rivendicarne oggi il merito è l'ex presidente della commissione lavori pubblici, Alessandra Agnello. "Nella scorsa consiliatura, come Presidente della Commissione Capitolina Lavori Pubblici insieme a Michele Menna (già Assessore LL.PP. Municipio XIV), Stefano Simonelli (già presidente del Municipio XV) Paola Loglisci (già Assessora LL.PP. Municipio XV) abbiamo portato avanti questo progetto contro tutto e contro tutti, grazie anche ai Tecnici del Dipartimento SIMU, ai tecnici di Roma Servizi per la Mobilità , alla Polizia Locale ed al supporto della Assessora capitolina alle Infrastrutture Linda Meleo".

L'Agnello, lo ricordiamo, non è stata ricandidata nella lista del M5s. "Tante riunioni tenute su questo argomento senza mai abbandonarlo, tante Commissioni Capitoline Lavori Pubblici dedicate e finalizzate a questi lavori, costruttive e non solo bla bla bla e di passerella con i cittadini di turno".

"Abbiamo osato dove nessuno lo aveva fatto prima ed abbiamo anche stabilito un primato: l'adozione di un tale sistema di rilevazione della velocità media avviene per la prima volta in una galleria cittadina italiana di tali dimensioni. Infatti la Galleria Giovanni XXIII - ha sottolineato Agnello in un post di qualche mese fa - è una delle più lunghe gallerie urbane d'Europa".