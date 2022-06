Turismo, tornano i collegamenti tra l'Australia e Roma: atterrato il primo volo diretto da Sydney

Roma e l'Italia riprendono a viaggiare verso l'Australia. Stamattina domenica 26 giugno all'aeroporto di Fiumicino è atterrato il primo volo al completo della compagnia Qantas, dopo due anni di severe restrizioni. Un volo no-stop, l'unico diretto tra il continente australiano e l'Europa offerto da una compagnia aerea.

Dopo la pandemia, la richiesta di una tratta di questo genere è aumentata e la nuova rotta si sta dimostrando popolare. "Stiamo assistendo a una forte domanda di viaggi internazionali - conferma l'amministratore delegato della compagnia di bandiera australiana, Alan Joyce -, dato che sempre più Paesi allentano le restrizioni. Gli australiani si stanno muovendo davvero molto. I nostri clienti si spostano all'estero per ricongiungersi con le famiglie e gli amici, per riallacciare i legami commerciali e per riscoprire il mondo e l'Italia è in cima alla loro lista dei desideri di viaggio".

"Oggi siamo onorati di dare il benvenuto a Roma al primo volo nella storia dall'Australia verso l'Italia e l'Europa Continentale - ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma -. Questo importante traguardo è il risultato di una lunga collaborazione tra Qantas e ADR con il supporto delle Istituzioni Nazionali. Roma e l'Italia confermano l'attrattività del più grande mercato in termini di volumi tra l'Australia e l'Europa Continentale. Nel 2019 circa 500.000 passeggeri hanno volato tra i due paesi con scalo intermedio. Ora potranno farlo con un volo diretto". Qantas opererà tre voli settimanali da Roma a Sydney (via Perth) da oggi al 6 ottobre.

“Siamo davvero felici del ritorno all’aeroporto internazionale di Fiumicino dei voli diretti con il continente australiano - il commento dell'assessore al turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. In collaborazione con Enit, siamo impegnati a promuovere sia in Australia sia in Italia questa nuova rotta, che offre un’opportunità in più per rafforzare il legame turistico e commerciale che lega Roma all’intera Oceania. Grazie alla rinnovata collaborazione tra ADR e la compagnia di bandiera Quantas i cittadini australiani hanno da oggi un motivo in più per scegliere la nostra città come meta delle loro vacanze nel massimo delle comodità".