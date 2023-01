Roma è settima tra le 100 città del mondo più appetibili dai turisti

Sembra impossibile, ma Roma è al settimo posto tra le 100 metropoli mondiali più vivibili, tra quelle con più di 1 milione di abitanti. Lo ha deciso Resonance Consultancy, importante realtà internazionale che si occupa di marketing, turismo ed eventi e ogni anno stila la sua classifica. La Capitale è la prima città italiana e arriva subito dopo Barcellona.

La notizia non è passata inosservata. A sottolineare il riconoscimento è Alessandro Onorato, assessore al turismo, grandi eventi, moda e sport di Roma Capitale. "Siamo tra le più vivibili e turisticamente interessanti da visitare nel 2023 - ha fatto sapere - e siamo la prima città italiana. Un giusto riconoscimento per gli investimenti che nell'ultimo anno abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri".

Reduce da una serata del 31 dicembre con quasi 80.000 partecipanti ai Fori Imperiali, la Città Eterna a luglio ha anche registrato un record importante nella bigliettazione ai concerti, con un +500.000 tagliandi staccati rispetto a Milano tra il 2021 e il 2022. Una ripresa importante dopo i tanti eventi sospesi, cancellati o rimandati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

"Siamo felici che questo lavoro venga apprezzato e riconosciuto - conclude l'assessore -. Il settore turistico genera ricadute importanti sull’economia e sull’occupazione, con vantaggi e opportunità per tutta la città”.