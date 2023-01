Al Gemelli nuovi ecografi "hi-tech" e intelligenza artificiale per la diagnosi dei tumori ginecologici

Ecografi di ultima generazione e intelligenza artificiale per la diagnosi e il trattamento dei tumori ginecologici: Class Ultrasound, il centro di ecogragica ginecologica della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, dove nove anni di attività diventa Class Ultrasound Omic, e questo proprio grazie a un investimento in nuovi strumenti e tecnologie.

Il nuovo centro di diagnosi ecografica è stato inaugurato il 12 gennaio, e mette a disposizione dei pazienti ecografi di ultima generazione e una serie di progetti per l’elaborazione delle immagini attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, la cosiddetta analisi ‘omica’, che verrà effettuata in collaborazione con Generator, il centro multidisciplinare di Fondazione policlinico Gemelli dedicato all’analisi dei big data e allo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale applicati alla medicina.

A gestire il centro il gruppo del professor Vincenzo Valentini, direttore del dipartimento diagnostica per immagini, radioterapia oncologica ed ematologia e professore ordinario di radioterapia dell’università Cattolica, e del dottor Luca Boldrini, uoc di radioterapia oncologia del policlinico e docente di diagnostica per immagini e radioterapia sempre Cattolica.

L'intelligenza artificiale applicata alla diagnosi dei tumori ginecologici

“L’aggiunta di ‘Omic’ al nome del centro sta proprio a indicare la direzione del nostro attuale percorso scientifico - ha detto la professoressa Antonia Testa, direttrice dell'unità di ginecologia ambulatoriale della Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli e professoressa associata di clinica ostetrica e ginecologica alla Cattolica - Attraverso l’ecografia applicata alla ginecologia oncologica in questi anni, oltre a valutare l’estensione di malattia nei vari tumori ginecologici, abbiamo cercato sempre di più di utilizzare gli ultrasuoni per la diagnosi differenziale tra formazioni benigne e maligne in ambito ovarico, dell’endometrio, dell’utero”.

“Un ecografista esperto oggi riesce, sulla base di alcune caratteristiche, a capire con un certo grado di accuratezza, se una cisti ovarica è di natura benigna o maligna - ha proseguito Testa - Ma abbiamo capito che, al di là di quell’immagine in bianco e nero che vediamo durante l’esame, c’è un numero infinito di informazioni, invisibili all’occhio umano, ma rilevabili dall’intelligenza artificiale, da un algoritmo cioè che considera non solo le mille sfumature di ‘grigio’ dei pixel (la cosiddetta ‘intensità’), ma anche il tipo di distribuzione, di geometria, le architetture formate da questi pixel. La nuova frontiera della ricerca è riuscire a correlare questi parametri alla natura del tessuto, alla sua genetica e struttura molecolare”.

Il contributo dell'Associazione Oppo al nuovo centro

Alla nascita del nuovo centro ha collaborato anche l’Associazione Oppo, che dopo avere dato un supporto importante all’apertura del Centro Class Ultrasound nel dicembre 2014 ha contribuito anche all’upgrade, permettendo di rinnovare e ampliare gli ambienti che lo ospitano e di rendere così l’accoglienza delle pazienti più confortevole, in un luogo che ha bisogno di trasmettere serenità, armonia e fiducia.

“Questa è la sedicesima donazione che ‘Oppo e le sue Stanze’ fa al Gemelli - ha detto Madia Resi, presidente dell’Associazione istituita in ricordo di Adolfo Oppo, morto nell’ottobre 1999 per una grave malattia ematologica - e tutte le donazioni che Oppo ha fatto recano la data del 10 ottobre. Una data importante per noi: Oppo aveva 23 anni quando ci ha lasciato e quest'anno sono 23 anni che ci segue da lassù”.