Truffe agli anziani: la campagna itinerante della polizia

Anziani truffati tramite internet, al telefono o in strada, avvicinati da persone senza scrupoli che si spacciano per amici dei figli o da falsi parenti, al solo scopo di estorcere qualche centinaio di euro facendo leva su buona fede, ingenuità ed età avanzata della vittima. I casi a Roma sono molto frequenti: le truffe agli anziani rappresentano tra i pericoli principali per chi ha superato una certa età. Per questo la questura ha organizzato alcuni incontri in diverse aree della Capitale.

Nei giorni scorsi, infatti il commissariato Monte Mario ha realizzato un incontro informativo nella parrocchia Pio X al Trionfale. Gli agenti hanno sensibilizzato le persone sui reati ai danni degli anziani, sempre più frequentemente vittime di truffe organizzate da soggetti senza scrupoli. Come successo a inizio gennaio in zona Cassia, dove una 87enne è stata truffata da un pregiudicato di 44 anni che con la storia del falso nipote le ha estorto 500 euro. L'uomo l'aveva contattata telefonicamente spacciandosi per il nipote in difficoltà per il pagamento di una spedizione in contrassegno.

Un altro incontro di sensibilizzazione è stato organizzato invece dal commissariato Tuscolano: i poliziotti hanno avvicinato i cittadini in piazza San Giovanni Bosco a Cinecittà e nel centro commerciale Cinecittà 2 a via Palmiro Togliatti, spiegando le più comuni tecniche dissuasive che truffatori senza remore mettono in atto.

Gli agenti hanno evidenziato l'importanza di contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di bisogno, anche illustrando l'app YouPol, e hanno ribadito l'invito a non esitare a contattare le Forze dell'Ordine per qualsiasi dubbio o necessità, soprattutto se avvicinati da estranei che avanzano richieste di denaro. La campagna non si fermerà a Balduina e Tuscolano, ma proseguirà anche in altri quadranti della città e nei comuni dell'area metropolitana.