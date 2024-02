Torna la truffa online dell'abbonamento scontato ad Atac

Un abbonamento per viaggiare su tutti i mezzi Atac per un anno a soli 2,35 euro. Una promozione bellissima, peccato che non sia vera. Dopo quella di Natale sul web, e in particolare su Facebook, è nuovamente comparsa la truffa che vorrebbe vendere abbonamenti a prezzi super scontati. Nei post viene pubblicato un link per partecipare alla promozione che, invece, serve per rubare i dati al malcapitato utente.

La truffa

La truffa è stata anche studiata molto bene. I colori di Atac sono quelli giusti così come i “font” delle scritte. Si vedono, sullo sfondo, le metro di Roma a rendere il tutto più credibile. Infine, sotto ogni messaggio per partecipare alla promozione sono stati pubblicati commenti di profili evidentemente falsi che, con tanto di foto, testimoniano di aver acquistato l’abbonamento super scontato. Altri ancora, addirittura, raccontano di averlo regalato a genitori e parenti. Nulla di tutto ciò, ovviamente, è vero. Rimane il fatto di come certe truffe online stiano diventando, giorno dopo giorno, sempre più insistenti e ricercate.

Rimozione

L’Atac, come accaduto in precedenza, ha chiesto la rimozione delle pagine a Meta. È una lotta, però, contro i mulini a vento. Di pagine e post simili ne compaiono tantissimi, specialmente negli utlimi giorni. Un bombardamento costante con la certezza che, prima o poi, qualcuno cadrà nella trappola.

A Natale 2023 c’era stata una truffa simile, sempre fatta a mezzo social. In quell’occasione era intervenuta l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, spiegando “l’offerta ingannevole” pubblicata “attraverso diversi post sui social tramite un profilo falso (non appartenente all’azienda di trasporto locale né all’amministrazione capitolina)”.