Roma, la truffa online dell'abbonamento gratuito ad Atac

Sconti e promozioni fanno sempre gola. Ancora di più quando si tratta di biglietti per viaggiare, con gli utenti pronti a scovare l’affare della vita. Del resto, come si può resistere ad un abbonamento di un anno ad Atac al costo di soli 2 euro e 35 centesimi? Una promozione troppo bella per essere vera e infatti era una truffa.

La truffa

Da giorni, ormai, sulla pagina Facebbok “Buono regalo per i trasporti durante l’anno” campeggia una specie di promozione secondo la quale, acquistando una tessera del gruppo social, si accederebbe a un abbonamento annuale dell’Atac completamente gratuito. Insomma, un’occasione d’oro per un pendolare in cerca di modi di risparmiare. Peccato, ovviamente, che nulla di tutto ciò sia vero.

La truffa, tra l’altro, è stata anche ben pensata. Immagini e loghi dell’Atac sono quelli giusti e ci si è anche preoccupati, come ormai accade in tutte le truffe analoghe che vedono oggetti o pacchetti a prezzi super scontati (c’era stata quella del Lego Millennium Falcon, ndr), di far lasciare a dei bot dei commenti che sembrano reali, come se fossero degli utenti ai quali l’abbonamento gratuito fosse arrivato veramente.

Chiesta la rimozione della pagina

Ovviamente, dopo che la voce è cominciata a circolare, la notizia è arrivata sia ad Atac sia al Comune di Roma. Entrambi hanno sottolineato come si trattasse di un fake ed hanno chiesto a Facebook la rimozione della pagina che, però, è tuttora attiva sul social targato Meta.

È intervenuta sulla vicenda anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, spiegando “l’offerta ingannevole” pubblicata “attraverso diversi post sui social tramite un profilo falso (non appartenente all’azienda di trasporto locale né all’amministrazione capitolina)”. La truffa, ha spiegato l’Acn, “consiste nel proporre un abbonamento annuale agevolato ai trasporti pubblici romani, per ottenere il quale bisognerebbe cliccare sul link proposto. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda di diffidare da simili messaggi e di non cliccare mai su link di dubbia provenienza. È buona regola, inoltre, contattare sempre i canali ufficiali, in questo caso di Atac o di Roma Capitale, per chiedere conferma della veridicità delle novità o promozioni in corso”.