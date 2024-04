Trentuno treni e oltre 50mila posti in più per raggiungere il Romics

Sabato 6 e domenica 7 aprile per la trentaduesima edizione del Romics, il Regionale di Trenitalia in collaborazione con la Regione Lazio, potenzia il numero di treni a disposizione degli appassionati di fumetti e games per raggiungere la Fiera di Roma.

Nel dettaglio saranno 11 treni in più sabato e 20 la domenica con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta più due treni che partiranno da Fara Sabina. In totale saranno oltre 50mila i posti in più messi a disposizione. I mezzi effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino Aeroporto.

Sarà possibile acquistare i treni sul sito di Trenitalia, le biglietterie di Roma Ostiense e Roma Travestere. Il personale di assistenza alla clientela, coadiuvato dalle forze dell’ordine, sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma per fornire informazioni e aiutare i viaggiatori nell’acquisto dei biglietti per l’evento direttamente in stazione, evitando così la formazione di file in Fiera.