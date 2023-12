Zelda incontra il treno Rock, a Termini la presentazione con i gamer

Link, l’eroe di Zelda, diventa reale. Mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 11:45, al binario 25 della stazione Termini di Roma, Trenitalia e il Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane presenteranno il treno Rock livreato “The Legend of Zelda” di Nintendo, il videogioco che si appresta a fare man bassa di riconoscimento agli imminenti Game Awards. La giornata sarà animata anche da alcuni dei gamer più famosi d’Italia che incontreranno i primi 120 fortunati che si prenoteranno per l’evento. Dopo la fortunata partnership con la Lego per i treni brandizzati Super Mario, torna quindi la collaborazione tra il gruppo ferroviario e la casa nipponica Nintendo.

Incontro con i gamer

L’evento, che comincerà la mattina, durerà fino alle 17. Alle 13:30 Cydonia, Sabaku e Pokétonx, tre streamer e youtuber tra i più conosciuti e seguiti d’Italia, incontreranno i loro fan per una sessione di “meet & greet”. I posti, però, sono limitati. Come detto, solo i primi 120 potranno avere la possibilità di vedere giocare gli ospiti “d’eccezione” all’ultimo capolavoro del franchise di Zelda, “Tears of the Kingdom”, sequel di “Breath of the Wild” con il quale il gioco ha rivissuto i fasti di “Zelda Ocarina of Time” per la Nintendo64.

Gli appassionati, che potranno venire “mascherati” come i protagonisti del videogioco, avranno quindi la possibilità di immergersi nel mondo di Hyrule anche grazie alle performance dei cosplayer Kafkanya e Ambra Pazzani.

Alla presentazione del nuovo treno regionale Rock con la livrea dedicata a Zelda ci saranno anche Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia, e Stefano Calcagni, direttore marketing Nintendo Italia.