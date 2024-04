La Metromare prova ad andare di corsa. Con un treno in più si abbassano le attese

Siamo lontani dal treno ogni 6 minuti promesso da Nicola Zingaretti. Oggi come oggi gli utenti sono contenti se non ci sono ritardi e cancellazioni. Qualcosa, però, sta cambiando in meglio. Grazie al rientro dalla manutenzione, durata ben 8 mesi, di un CAF300, la Metromare, ex Roma Lido, può contare su otto treni attivi sulla linea. Per qualcuno potrebbe sembrare poca cosa. Gli utenti della ferrovia gestita da Cotral e Astral, invece, sono stati costretti anche a fare affidamento su tre o quattro convogli, con tempi d’attesa biblici da affrontare su banchine strapiene. Del resto, non è un caso che la Metromare, insieme alla Roma Nord, sia stata giudicata dal rapporto Pendolaria 2024 di Legambiente come una delle peggiori ferrovie d’Italia. Per aspettare veri miglioramenti, tra treni nuovi ed altri in uscita per la manutenzione, si dovrà aspettare, presumibilmente, il 2025.

Tempi di percorrenza

Intanto, grazie al rientro di un nuovo treno, dai 20 minuti abituali i tempi di percorrenza si sono abbassati di qualche minuto. Nei giorni fortunati si arriva anche ad una percorrenza stabile di 15’, tempistiche però da treni regionali. Certo, se, come detto, a inizio 2023 c’era la metà dei convogli attualmente in circolazione si capisce come, fino a poco tempo fa, la situazione fosse assolutamente insostenibile.

Nuovi treni

La volontà di potenziare le ferrovie gestite da Astral e Cotral è stato messo nero su bianco dalla Regione Lazio nel Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026. Si parla, infatti, dell’arrivo dei nuovi treni. 16, in tutto, prodotti dalla Firema. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare il primo convoglio che comincerà le fasi di pre esercizio. Poi, se tutto dovesse andare bene, nel giro di due tre mesi dovrebbe entrare ufficialmente a far parte della flotta. Così, tra treni che vanno e rientrano dalla manutenzione ed i pezzi nuovi, la Regione conta di avere, per l’anno Santo, almeno 10 treni a disposizione, con punte anche di 12. Lo sperano, ovviamente, anche i pendolari.