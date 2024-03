Salta la corsa della Roma Nord, scolaresca di Castelnuovo costretta a rinunciare alla gita a teatro

Loro erano arrivati puntuali, pronti per andare a teatro e passare una giornata diversa dal solito. Sessanta bambini e bambine di tre classi di quinta elementare della scuola di Castelnuovo di Porto, accompagnati da dieci insegnanti presso la stazione cittadina, dovevano prendere il treno extraurbano della Roma Nord alle 8:25 per recarsi a Roma, al Teatro Sala Umberto. Peccato che il convoglio non sia mai arrivato con gli alunni che, loro malgrado, sono dovuti tornare a scuola rinunciando alla gita romana.

Studenti rimasti a piedi

Una brutta esperienza per gli studenti che, per un giorno, si sono calati nei panni dei pendolari che quotidianamente lottano con la Roma Nord per andare e tornare nella Capitale. Ancor più sconcertate le famiglie. Ogni studente, infatti, ha versato 10 euro per il teatro. A questa spesa occorre aggiungere 3,60 euro per il biglietto di andata e ritorno. Mettendoci dentro anche i docenti, sono stati gettati al vento 952 euro.

Li avevamo avvisati

Chi è di Castelnuovo, splendido borgo in provincia di Roma, sapeva che andare a Roma contando sulla ferrovia gestita da Astral e Cotral sarebbe stato un rischio. “Abbiamo scritto e telefonato più volte a Cotral nei giorni precedenti per raccomandarci di prevedere, visto che le corse saltano con frequenza, soluzioni alternative come gli autobus – racconta una mamma – del resto, lo scorso 14 febbraio era successa una cosa analoga”.

Gli stessi studenti, infatti, dovevano recarsi in visita per un’altra gita nel giorno di San Valentino. In quel caso, visto che il treno non passava, i genitori hanno accompagnato con le automobili figli e figlie alla stazione di Montebello, dove inizia il tratto urbano della Roma Nord. Lì i treni sono più frequenti e, alla fine, le classi erano arrivate a destinazione. Questa volta, invece, non è stato possibile. Così, bambini e bambine, insieme ai loro insegnanti, se ne sono dovuti tornare tristemente in classe.

Chieste le scuse

Informato dell’accaduto, Fabrizio Bonanni, presidente del Comitato ferrovia Roma Nord, ha scritto ad Astral e Cotral per raccontare quanto successo: “Vogliamo almeno chiedere ufficialmente scusa alla scolaresca e alla dirigente scolastica per il grave fatto accaduto? – ha scritto Bonanni - non le solite frasi di circostanza ma un impegno serio a migliorare la situazione e una condivisione di intenzioni visto che si apre il periodo delle gite e sapere prima quali treni sono garantiti sarebbe auspicabile per pianificare le giornate di tanti genitori. Abbiamo due treni in revisione da anni, ma che fine hanno fatto? Quando rientreranno in servizio?” chiede Bonanni che, con il suo comitato, ha già raccolta migliaia di firme per chiedere un miglioramento del servizio.

Peggiore ferrovia d’Italia

Anche i più giovani hanno così potuto tastare con mano cosa voglia dire avere a che fare con la peggiore ferrovia d’Italia, come sentenziato dal rapporto Pendolaria 2024 di Legambiente. Sulla Roma Nord è previsto, come per la Metromare, il raddoppio dei binari. Intanto la linea, dal 5 febbraio, chiude in anticipo. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rinnovo dell'armamento ferroviario nelle tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai, Ponzano - Civita Castellana. E mentre si stanno sistemando anche i passaggi a livello pericolosi, i pendolari sperano che tutti questi disagi servano, un domani, ad avere un servizio migliore.