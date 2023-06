A Roma e nel Lazio più treni e più posti per l'estate 2023

Con l’arrivo dell’estate entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia con più treni per le mete turistiche estive e tanti vantaggi e opportunità per i cittadini della Capitale e del Lazio con un aumento importante dei posti e dei treni a disposizione nell’arco delle settimane.

A Roma da lunedì 12 giugno si attiverà la fermata di Val D’Ala con 14 treni della linea FL2 Roma-Tivoli/Avezzano che circoleranno dal lunedì al venerdì e 6 il sabato.

A disposizione dei cittadini anche oltre 19mila posti e più treni del mare. Infatti sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia/Pisa ci saranno 6 treni straordinari a disposizione la domenica e 1 il sabato tra Roma e Civitavecchia. Il sabato si aggiunge il prolungamento di alcuni treni verso Civitavecchia fino a Grossetto per tutti i mesi estivi fino a settembre. Più opportunità anche sulla FL7 Roma-Formia/Napoli attivi 2 treni straordinari di sabato (+2.000 posti) e 6 treni straordinari di domenica (+6.000 posti) e sulla FL8 Roma – Nettuno avremo 2 treni straordinari di domenica (+2.800 posti) e 1 treno straordinario di sabato (+1.400 posti).

Non solo aggiunte ma vere e proprie novità attendono i cittadini laziali per quanto riguarda la mobilità integrata (treno+bus) con le novità del Valmontone Outlet Link, che collegherà la stazione di Valmontone con il centro commerciale, Cinecittà Word Link e Roma Word Link per i collegamenti tra la capitale e due parchi di divertimento tematici. Presenti i 6 collegamenti al giorno con Ville di Tivoli Link per Villa d’Este e Villa Adriana, 6 collegamenti quotidiani con Montecassino Link per ammirare l’Abbazia, 6 collegamenti al giorno con Castel Gandolfo Link per girare in città e scoprire la residenza estiva del Papa e 10 collegamenti al giorno con Terme Link per rilassarsi alle Terme dei Papi a Viterbo.

I vantaggio riguarderanno anche i costi dei treni. Sul Trenitalia Regionale con la promozione “Italia in Tour” tre giorni di viaggi illimitati a 29 euro (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). Promo valida anche per gli amici animali. Mentre dal 12 giugno con l’offerta Junior i bambini fino a 15 anni, dal lunedì al venerdì, viaggiano gratis se accompagnati da un adulto over 25.