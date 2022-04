Fiera di Roma, 31 treni straordinari per il “Festival internazionale del fumetto”

Trentuno treni straordinari circoleranno sui binari della linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. L’incremento di corse è stato annunciato in occasione del fine settimana del 9 e 10 aprile.

Per la XXVIII edizione di Romics, il festival internazionale del fumetto, Trenitalia e Regione Lazio ha deciso di potenziare l’offerta di trasporto su ferro. Sono infatti circa 52mila posti quelli che saranno garantiti in più rispetto all’offerta ordinaria. Sono più del doppio anche rispetto ai posti che erano stati garantiti, per analoga iniziativa, nel corso del 2021.

I treni – tutti Rock a sei casse – si fermeranno a Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto.

Inoltre, nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di Protezione Aziendale che forniranno informazioni ai passeggeri e aiuteranno i viaggiatori ad acquistare i biglietti direttamente in stazione, evitando la formazione di file o assembramenti.

L’intera offerta commerciale aggiuntiva sarà consultabile e acquistabile sui sistemi di vendita di Trenitalia a partire da sabato 9 aprile.