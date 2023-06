Dodici treni regionali straordinari per raggiungere il Rock in Roma

Dall’8 giugno fino al 22 settembre si terrà presso l’Ippodromo delle Capannelle il Rock in Roma. In occasione del festival musicale per le esibizioni di luglio, Trenitalia offrirà dei treni straordinari agli appassionati che vorranno raggiungere i concerti.

Nello specifico tra il 3 e il 26 luglio per cinque concerti (Lazza, Coez, Salmo, Arctic Monkeyes, Sferaebbasta+Shiva) mette a disposizione dodici treni regionali straordinari sulla linea ferroviaria FL4 Roma Termini-Ciampino/Velletri/Albano Laziale/Frascati (fermata a circa 700 metri dall’area concerti), 6 corse ferroviarie in più direzione Ciampino e altrettante verso Roma Termini.

Obiettivo dell’accordo tra il Regionale di Trenitalia e il Rock in Roma è quello di agevolare i cittadini per raggiungere i concerti e per tornare a casa dopo lo show, un’iniziativa per promuovere lo svago e il divertimento in maniera sostenibile. Il viaggio in treno tra le stazioni di Roma Termini e Capannelle è di circa 9 minuti a bordo dei regionali diretti ad Albano/Velletri/Frascati: un’offerta complessiva che nei giorni feriali arriva a 120 collegamenti per oltre 48 mila posti a sedere. Questo servizio si unisce alla linea Atac e al bus 664 (largo Colli Albani/metro A-Arco di Travertino/metro A-Appia-Capannelle), attivo fino a notte inoltrata (le 02:00).

Per gli amanti del rock però le sorprese non finite: infatti acquistando il pacchetto concerto+treno si avrà il diritto ad un ingresso veloce dedicato e uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto del concerto.

Di seguito l’elenco dei biglietti per i quali è previsto lo sconto: