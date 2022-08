Stop ai treni tra Ostiense ed aeroporto di Fiumicino: dal 19 agosto navette sostitutive

Da venerdì 19 a domenica 21 agosto, per lavori di manutenzione programmata, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto.

I treni temporaneamente sospesi

Trenitalia fa sapere che in quei tre giorni i treni alta velocità saranno cancellati nel tratto tra Roma Termini e Fiumicino aeroporto; i treni del Leonardo Express, collegamento veloce tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, saranno cancellati e sostituiti da un servizio bus che coprirà sempre la tratta Termini-Fiumicino aeroporto e viceversa con un collegamento no-stop, quindi senza fermate intermedie.

I treni regionali della linea Orte-Roma Tiburtina-Fiumicino aeroporto saranno limitati a Roma Ostiense, con servizio bus tra Ostiense e Fiumicino aeroporto e viceversa. Inoltre: il bus RM230 in partenza da Fara Sabina alle 9:35 e arrivo a Orte alle 10:55, sarà sostituito dal bus RM23F Fara Sabina 10:35-Orte 11:55; il bus RM220 in partenza da Roma Ostiense dieci minuti dopo la mezzanotte e arrivo a Poggio Mirteto all’1:30 sarà sostituito dal bus RM89F Fiumicino Aeroporto 23:27-Poggio Mirteto 2:13.

I bus sostitutivi che nei tre giorni di lavori e nelle tratte interessate prenderanno il posto dei treni, saranno di tipo Gran Turismo da 50 posti. I bus effettueranno fermata nei piazzali davanti alle stazioni, con alcune eccezioni.

Dove fermano i bus

A Fiumicino aeroporto, la fermata sarà a via Generale Felice Santini altezza parcheggio D; a Parco Leonardo, in via Romano altezza stazione; a Fiera di Roma, in via Roselli altezza stazione FS; a Ponte Galeria, in via Portuense fermata Atac/Cotral Muratella, fermata Atac su via della Magliana; Magliana, fermata Atac stazione Magliana su via della Magliana; Roma Tiburtina, fermata sulla circonvallazione Nomentana altezza uscita metro; Roma Tuscolana, altezza fermata Atac su via Monselice; Roma Termini, in piazza dei Cinquecento presso la fermata bus della linea 50; Roma Nomentana, altezza fermata Cotral su piazza Addis Abeba; Fidene, corrispondenza con la fermata Atac altezza stazione FS su via Incisa Val d’Arno; Settebagni, fermata Atac/Cotral a via Salaria altezza bivio stazione FS.