Coronavirus, dipendenti Atac in quarantena: cancellate corse della Roma-Viterbo

Anche per oggi sono previste cancellazioni di corse che verranno comunicate in tempo reale

Troppi dipendenti di Atac del personale di linea in quarantena a causa del Coronavirus e così i treni della Roma-Viterbo sono in tilt. Lo comunica Atac che "sta intervenendo per gestire l'indisponibilità" di lavoratori. "

I provvedimenti sanitari, che si sono resi necessari nella giornata di oggi, avranno conseguenze anche nelle prossime ore, visto che il personale non è sostituibile - avverte l'azienda -. L'azienda, in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, sta operando per garantire il massimo di sicurezza sulla linea coerentemente con la tutela del diritto alla mobilità".

Atac sottolinea che i dipendenti posti in quarantena "non sono a contatto con il pubblico". Anche per la giornata di oggi, quindi, sono previste cancellazioni di corse che verranno comunicate in tempo reale.

Atac si "scusa per i disagi"

.