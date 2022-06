Treni a Roma e nel Lazio, l'orario estivo. Cosa cambia

E' operativo da oggi, domenica 12 giugno, l'orario estivo sui collegamenti Trenitalia. Tra le novità previste nel Lazio, quasi 20mila posti in più sui "treni del mare", ovvero le linee FL5, FL7 e FL8. In particolare sulla FL5 Roma-Civitavecchia saranno 6 i treni straordinari messi a disposizione la domenica (per un totale di 6.300 posti totali in più rispetto all’offerta ordinaria) e 1 treno straordinario il sabato (1.050 posti totali in più).

Sulla FL7 Roma-Formia/Napoli saranno attivi 6 treni straordinari in più di domenica (+6.300 posti totali) e 2 treni straordinari in più di sabato (+2.000 posti totali), uno nella tratta Roma Formia e l’altro sulla Latina-Roma. Sulla FL8 Roma-Nettuno 2 treni straordinari in più la domenica (+2.800 posti totali) e 1 treno straordinario in più di sabato (+1.400 posti totali).

"A queste novità - si legge in un comunicato di Trenitalia - si aggiunge il Civitavecchia express, il collegamento veloce tra il porto di Civitavecchia e il centro di Roma".

Altra novità per l’estate "è il ritorno del servizio di mobilità integrata treno+bus verso il parco divertimenti di Valmontone MagicLand: saranno attivati fino a 4 collegamenti al giorno e chi acquisterà il biglietto del treno con quello di ingresso al parco avrà diritto a uno sconto di 10 euro. Rimangono poi sempre attivi i tradizionali “link” che collegano le stazioni con i borghi e le ville del Lazio: Villa d’Este e Villa Adriana, l’abbazia di Montecassino, Castel Gandolfo le

Terme dei Papi a Viterbo.

"Sui treni regionali, sino al 26 settembre, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati, da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile la promozione ‘Estate Insieme’, a 39 euro per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi".