Guasto agli impianti, treni nel caos: ritardi di oltre tre ore sulla tratta Firenze - Roma

Sabato da incubo per chi ha scelto di viaggiare in treno: dalle 7 del mattino un guasto alla linea all’altezza della stazione di Firenze Santa Maria Novella ha causato una serie di lunghi ritardi e di cancellazioni che hanno coinvolto anche l’alta velocità.

Decine i treni coinvolti, alcuni partiti alle 5 del mattino dalle rispettive stazioni: poco prima delle 16 i tempi di percorrenza arrivavano sino a 200 minuti per i treni in direzione Roma e fino a 80 minuti per i treni in direzione Firenze, e quelli precedentemente coinvolti hanno registrato ritardi sino a 3 ore e mezza.

Il guasto ha costretto Trenitalia a instradare tutti i treni sulla linea convenzionale tra Arezzo e Firenze, con conseguente congestione delle linee, e a riprogrammare l’intera offerta. A metà pomeriggio i convogli cancellati erano 9, una ventina quelli parzialmente cancellati.

Treni direttamente coinvolti

FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10:35)

FR 9506 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:03)

FR 9466/9467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

FR 8506 Roma Termini (8:50) - Bolzano (13:48)

FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30)

FR 9411/9492 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40)

FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35)

FR 9416 Roma Termini (10:35) - Venezia Santa Lucia (14:34)

FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25)

FA 8583/8584/8585/8586 Genova Piazza Principe (5:53) - Fiumicino Aeroporto (10:22)

FA 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:35)

FA 8588/8589/8590 Roma Termini (6:25) - Genova Piazza Principe (10:45)

FA 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51)

FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

FA 8512/8513 Vicenza (7:16) - Roma Termini (11:10)

FA 8551/8552/8553 Genova Piazza Principe (7:40) - Roma Termini (12:10)

EN 297/298/293 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (9:10)

RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

RV 4100 Roma Tiburtina (11:11) - Firenze Santa Maria Novella (14:48)

RV 4103 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Roma Termini (14:48)

RV 4105 Firenze Santa Maria Novella (13:14) - Roma Termini (17:05)

RV 4107 Firenze Santa Maria Novella (15:14) - Roma Termini (19:00)

Treni parzialmente cancellati

FR 9411/9492 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07): limitato a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno RV 4626 Roma Termini (13:50) - Fiumicino Aeroporto (14:22).

RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52): limitato a Figline Valdarno (9:17)

RV 4101 Firenze Santa Maria Novella (9:04) - Roma Termini (12:45): origine da Figline Valdarno (9:28) e limitato a Orte (11:53)

Treni cancellati