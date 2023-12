Treni regionali, cambiano gli orari e aumentano i posti a sedere

Più posti a sedere in inverno per i pendolari del Lazio. A partire dal 10 dicembre, quando sarà attivo l’orario invernale, gli utenti delle linee FL7 Roma – Napoli e FL6 Roma Frosinone Cassino troveranno alcuni treni Vivalto allestiti con 8 carrozze al posto delle attuali 6/7. Questo significa che i pendolari avranno a disposizione 35 mila posti in più (+25% rispetto all’orario 2023).

Nuovi orari per la Roma Viterbo

Sulla Roma Viterbo, oltre al graduale ingresso dei nuovi treni Rock a 6 casse al posto dei vecchi Taf, è stato effettuato un cambio dell’orario per soddisfare le istanze di alcuni istituti scolastici. La richiesta, in sintesi, era quella di “coordinare” meglio gli orari con quelli di entrata ed uscita da scuola.

Sulla linea Terni - Rieti - L’Aquila aumenteranno invece i treni con flotta Blues con un incremento di 420 posti a sedere (+21% rispetto all’orario 2023). I Blues, treni ibridi di ultima generazione, sono capaci di viaggiare con motori diesel su linee ferroviarie non elettrificate, con motore elettrico e batteria su quelle elettrificate, consentendo non solo di ridurre le emissioni inquinanti ma anche quelle acustiche.

Treni per le vacanze in montagna

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e dalla neonata società Treni Turistici Italiani ha rafforzato i collegamenti con le località ad alta quota e la Capitale. Dal venerdì alla domenica sarà possibile fare viaggi diretti ad alta velocità da Roma per Oulx e Bardonecchia. Due nuovi Frecciarossa al giorno per Trento, Rovereto e Bolzano da Roma per un totale di 12 Frecce al giorno.

Tornano poi i due collegamenti diretti nel weekend con Intercity Notte per San Candido e le altre principali mete turistiche del Trentino-Alto Adige nella tratta Roma-Bolzano che verrà prolungata anche alle stazioni di Bressanone, Fortezza, Brunico, Dobbiaco e, appunto, San Candido.

Dal 15 dicembre, inoltre, si potrà viaggiare con il nuovo “Espresso Cadore”, il primo treno notturno di FS Treni Turistici Italiani che, fino al prossimo 25 febbraio, collegherà Roma con Cortina d’Ampezzo. I passeggeri del nuovo convoglio potranno viaggiare tra la Capitale e le Dolomiti con alti livelli di comfort.