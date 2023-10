Caos treni regionali, uno studio del Politecnico di Milano per capire le cause. Chiesto il rimborso per i pendolari

Una mozione per chiedere alla giunta regionale il rimborso di settembre e il dimezzamento dei costi dell’abbonamento per i pendolari della FL1 e FL3. È la richiesta arrivata da Michela Califano ed Emiliano Minnucci, del direttivo regionale del Pd Lazio, nel corso della commissione trasporti convocata per discutere dei pesanti disservizi delle linee regionali sperimentati nelle ultime settimane.

La proposta è di utilizzare i fondi delle penali che scatteranno nei confronti degli enti gestori delle tratte per rimborsare almeno in parte i pendolari, in attesa che si individui la soluzione più idonea a risolvere il problema: “Un atto dovuto - sottolineano Califano e Minnucci - visto quanto accaduto e il totale disinteresse verso questa tematica da parte dell’assessore Ghera che a domanda specifica ha preferito fare ‘melina’ evitando di prendersi qualsiasi onere a difesa dei pendolari”.

“Lo stesso assessore, va ricordato, che in commissione ha giustificato la scelta del ministro Salvini di definanziare oltre 2 miliardi di opere per i trasporti del Lazio virandole nel Nord Italia con la solita scusa delle ‘infrastrutture non ancora cantierabili’ - proseguono i consiglieri dem - Peccato Ghera dimentichi un aspetto non di poco conto: senza soldi è difficile progettare e cantierare qualsiasi infrastruttura, non solo quelle del Lazio. Insomma la solita destra che a parole dice di difendere i cittadini e poi a conti fatti fa l’esatto opposto”.

Il caos in cui sono precipitati i regionali

La situazione delle linee regionali, nelle ultime settimane, si è fatta esplosiva. A causa del “consumo atipico dei bordini delle ruote” dei treni, infatti, Trenitalia è stata costretta a togliere treni dalla circolazione, un’usura dovuta principalmente al caldo record dei mesi estivi, con conseguenti cancellazioni di corse per mancanza dei convogli.

Conseguenza diretta, raffica di cancellazioni e corse saltate, autobus sostitutivi che non riescono in alcun modo a sopperire, pendolari sull’orlo di una crisi di nervi che restano bloccati in stazione o sulle banchine in cerca di un modo per raggiungere la loro destinazione finale. Uno scenario talmente complesso da spingere la Regione a convocare appunto una commissione per le tratte ferroviarie Roma Viterbo, Formia Latina Roma e Orte Fiumicino (Fl1), e un incontro tra sindaci dei comuni interessati dai disservizi e vertici Rfi e Trenitalia.

Con il passare dei giorni e con il supporto di treni provenienti dal nord, il 29 settembre la situazione ha iniziato a rientrare, ma disagi e disservizi resteranno almeno sino alla metà di ottobre.

Uno studio con il Politecnico per capire le cause dell'usura dei treni

Regione e Rfi hanno intanto commissionato uno studio, in collaborazione con il Politecnico di Milano, per capire le cause dell'anomala usura delle ruote che ha dimezzato il numero dei treni in circolazione su tre linee delle ferrovie regionali (la Fl 1, la Fl 2 e la Fl 3): "Nell'arco di 10 giorni la nostra flotta è stata decimata, ruote che si consumano nell'arco di 150mila chilometri hanno mostrato usura dopo appena 5mila - ha detto in commissione Fausto Del Rosso, in rappresentanza di Trenitalia - Abbiamo effettuato 200 torniture di ruote, con 4mila ore di lavoro, anche in sette officine di altre Regioni. Avevamo ipotizzato di tornare alla normalità a partire dal 6 ottobre, ci siamo riusciti già venerdì scorso, il 29 settembre".

Andrea Telera, tecnico di Rfi, ha spiegato che quanto accaduto ai treni "è un fenomeno noto, si verifica su linee con curve a raggio stretto. Per mitigare l'usura ci sono dispositivi di lubrificazione automatici, 35 nel Lazio, perfettamente funzionanti, dopo quello che è successo abbiamo incrementato la frequenza di lubrificazione e attuato la stessa procedura su altri 30 tratti di linea. Dobbiamo capire bene a cosa sia dovuta l'usura anomala che abbiamo registrato prima a luglio sulla Fl3 e poi a settembre anche sulle altre due linee. Per questo abbiamo avviato uno studio con il politecnico di Milano: abbiamo individuato alcune linee pilota, che saranno percorse da treni prova. I dati che ne ricaveremo serviranno a elaborare un modello matematico per trovare la causa sistemica".

"Ovviamente applicheremo a Trenitalia le penali previste dal contratto di servizio - ha detto l'assessore Ghera - è stato fatto il possibile per trovare una soluzione, è stato danneggiato il sistema regionale dei trasporti. Durante l'emergenza siamo rimasti costantemente in contatto con Trenitalia e chiesto maggior impegno nella comunicazione. Diamo atto che dopo il disastro del picco di mancanza di treni c'è stata una risposta, chiediamo che non accada più"