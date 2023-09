La pendolare della FL3 che lascia il lavoro per il caos treni: "Tre ore e mezza per arrivare a Ostiense"

“Mia cara FL3, a malincuore utilizzerò le ferie e quando finiranno mi metterò in aspettativa non pagata, pur avendo speso quasi 500 euro per un abbonamento annuale, attendendo che tutto torni alla normalità”. È un post su Facebook, come spesso accade, a riassumere tutta la frustrazione, la rabbia e l’amarezza di chi in questi giorni utilizza i treni regionali per spostarsi nel Lazio, migliaia di pendolari abbandonati a loro stessi a causa di un problema noto - l’usura del parco mezzi - e mai del tutto risolto, che è esploso nei giorni di rientro a scuola e al lavoro.

Il post è di Loredana M., fisioterapista residente “in un bellissimo paesino tra Roma e Viterbo”, che da anni utilizza i treni della Roma-Cesano-Viterbo “anche nelle situazioni più disagevoli” per raggiungere Ostiense. Con la neve, con il nubifragio, con il caldo estremo, dopo una tromba d’aria, il treno è sempre rimasto il suo mezzo di trasporto prediletto e la vita da pendolare più una filosofia che una condanna: “Ho sempre amato muovermi in treno ed in treno ho studiato, mangiato, pianto, riso e condiviso attimi indelebili con altri pendolari - spiega - Ma stavolta mi trovo costretta a mollare la presa”.

La pendolare promette di fare causa a Trenitalia

“Ho tentato in tutti i modi cercando di utilizzare navette sostitutive impiegando tre ore e mezza per arrivare a Ostiense invece di 1 ora e 20 - prosegue la professionista - Ho atteso treni che erano stati inseriti tra i garantiti che non sono invece mai partiti, ho cercato mezzi alternativi che mi hanno tolto tempo e salute, oltre a creare disagi alle persone care che hanno cercato in tutti i modi di essermi utili per arrivare almeno alla metro A Valle Aurelia”.

“Lascio i miei pazienti e il mio amato lavoro almeno fino a quando avrò la possibilità di muovermi senza esaurirmi e sentirmi presa in giro da un’organizzazione inesistente che ci tratta come pedine”, conclude Loredana, che promette anche di muoversi legamenti per rivalersi con Trenitalia, intentando causa all’azienda.

Il calvario dei treni regionali

Una situazione esplosiva, che ormai da due settimane stanno vivendo sulla loro pelle lavoratori e studenti che ogni giorni utilizzano i treni regionali per muoversi verso Roma da diverse zone del Lazio. A causa del “consumo atipico dei bordini delle ruote” dei treni, infatti, Trenitalia è stata costretta a togliere treni dalla circolazione, un’usura dovuta principalmente al caldo record dei mesi estivi, con conseguenti cancellazioni di corse per mancanza dei convogli: “I disservizi che stiamo vivendo in questi giorni sono dovuti al deterioramento dei bordini delle ruote dei treni, una problematica che aveva già colpito le linee laziali durante l’estate - aveva detto l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, promettendo sanzioni per Trenitalia - I tecnici di Trenitalia e Rfi attribuiscono questo problema alle temperature sopra la media registrate in questi mesi. Il consumo precoce di questa componente meccanica dei convogli compromette la sicurezza dei viaggi in treno. Pertanto, Trenitalia e Rfi in questi giorni stanno procedendo alla sostituzione delle parti usurate con una soluzione che era stata precedentemente adottata durante la stagione estiva”.

Conseguenza diretta, raffica di cancellazioni e corse saltate, autobus sostitutivi che non riescono in alcun modo a sopperire, pendolari sull’orlo di una crisi di nervi che restano bloccati in stazione o sulle banchine in cerca di un modo per raggiungere la loro destinazione finale.