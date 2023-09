Caos treni, il sindaco di Monterotondo incontra i pendolari: "Cancellati 8 corse su 10 senza un perchè"

Dodici anni fa, quando alla Pisana c’era Renata Polverini, all’ennesimo treno cancellato i pendolari persero la pazienza occupando i binari della stazione di Monterotondo, lungo la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. Nelle ultime settimane, a causa di un consumo atipico del bordino delle ruote, centinaia di treni sono stati soppressi, non solo quelli verso il Leonardo da Vinci. Anche i convogli della linea Roma – Viterbo stanno facendo piangere i pendolari, costretti ad attese di ore e senza uno straccio di informazione nelle stazioni o sulle banchine. Il malessere di chi, suo malgrado, è costretto a prendere il treno per andare a lavoro sta aumentando e si temono, se le cose non dovessero migliorare, proteste degli stessi pendolari.

Nel 2011 binari occupati

Per questo la mattina di oggi, lunedì 18 settembre, alle 7:15 circa del mattino, il sindaco di Monterotondo, nonché presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, è andato sulle banchine 2 e 3 della stazione della sua città. Un nodo importante della mobilità della provincia romana visto che quella di Monterotondo, ogni giorno, è tra le stazioni più affollate della linea FL1. Basta che salti un treno per vedere i luoghi d’attesa “esplodere” letteralmente di persone. Non a caso, infatti, il 5 maggio del 2011 centinaia di pendolari, a fronte dell’ennesimo disservizio, avevano abbandonato ogni freno bloccando l’intera circolazione: un tentativo disperato di farsi sentire da qualcuno.

Treni off limits

Ovviamente, se l’utenza è abituata ad avere un treno ogni 15 minuti, è normale che i vagoni, dopo un’ora di attesa, siano già strapieni. Con la conseguenza che per entrare sulle carrozze bisogna mettersi “di coltello” e giocare a tetris con gli altri pendolari. Il dramma è che questi disservizi, che, in gran parte, dovevano concludersi già il 17 settembre, permangono e potrebbero durare fino a fine ottobre.

“Da oggi, il servizio sarebbe dovuto riprendere regolarmente secondo i primi avvisi di RFI – ha scritto il sindaco di Monterotondo Varone in una nota - invece ho assistito a 8 treni cancellati su 10 senza nessuna corretta comunicazione all’utenza e senza nessuna navetta sostitutiva a disposizione. Una situazione che non vivevano più da anni grazie agli investimenti regionali sui trasporti”. In questo caso c’è, ovviamente, un complimento non esplicitato all’ex assessore ai traporti del Lazio, Mauro Alessandri, primo dei non eletti del Pd nel consiglio regionale e che oggi è rientrato nella giunta di Varone.

Offesa agli utenti

Varone è molto duro nelle sue dichiarazioni: ““Di fatto tutti i pendolari del quadrante nord della nostra provincia sono costretti a subire un disagio di cui ancora non si conoscono le reali motivazioni: parlare di riprogrammazione del servizio commerciale durante il mese di settembre la ritengo un’offesa a tutti gli utenti! Non basta inoltre il comunicato della Regione Lazio che minaccia sanzioni ad RFI senza dare spiegazioni e fornire soluzioni alternative”.

Per questo Varone chiede alla Regione di intervenire in maniera più efficace, “uscendo da un’inerzia imbarazzante che sta comportando disagi a lavoratori e studenti, che dopo aver sottoscritto un abbonamento non possono di fatto utilizzarlo, se non sopperire al disagio con i propri mezzi privati e affrontando ulteriori spese con il costo carburante ormai alle stelle. Da sindaco di Monterotondo coinvolgerò inoltre i Sindaci dei comuni limitrofi per scrivere alla Regione Lazio ed organizzare da subito una linea comune di iniziative”.