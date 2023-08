L'Alta Velocità rallenta a Ferragosto. Stop anche ai collegamenti con Fiumicino

Settimana di Ferragosto all’insegna delle difficoltà per chi ha deciso di mettersi in viaggio. A partire dal 14 agosto, e sino al 17, sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee dei treni Firenze–Roma e Bologna–Milano (alta velocità), con conseguenti modifiche alla circolazione.

I treni alta velocità e intercity subiranno modifiche di orario, di percorso e periodicità, e sino a qualche settimana fa i biglietti in vendita erano diminuiti, proprio alla luce dei minori convogli previsti per il periodo. I tempi di percorrenza potrebbero quindi allungarsi anche sino a oltre 5 ore.

I lavori sono stati appositamente programmati nel periodo di Ferragosto, in cui la domanda di studenti e pendolari diminuisce, ma restano disagi per chi ha deciso di spostarsi con i treni dell'alta velocità sopratutto.

Cancellati collegamenti per Fiumicino

Anche i treni regionali subiranno modifiche, in particolare quelli per l'aeroporto Fiumicino sulle relazioni Fiumicino Aeroporto - Fara Sabina - Orte, Roma - Terni - Foligno - Ancona/Perugia, Roma - Chiusi - Terontola - Firenze; Foligno - Perugia - Terontola; Ancona - Rimini, saranno sottoposti a cancellazioni, variazioni di orario e/o limitazioni di percorso.

Alla luce del lavori, Rete Ferroviaria Italiana ha previsto un servizio sostitutivo con bus tra Roma - Viterbo, Roma - Poggio Mirteto, Roma – Orte e Poggio Mirteto - Fara Sabina, ma il consiglio per chi deve prendere l'aereo è di controllare la situazione delle partenze in tempo reale.

Il servizio di bus sostitutivi

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, a eccezione delle seguenti località: Roma Termini in piazza dei Cinquecento presso fermata bus linea 50, Roma Tiburtina in piazzale Giovanni Spadolini, Roma Nomentana fermata Cotral su piazza Addis Abeba, Fidene fermata Atac altezza stazione fs, Sette Bagni fermata Atac/Cotral su via Salaria altezza bivio stazione fs, Monterotondo via Martiri di via Fani (fermata Cotral); Piana Bella Montelibretti SP 35d parcheggio stazione fs; Grotte Santo Stefano stazione, angolo via Calabria e via Sicilia; Sipicciano SP19 loc. Pisciarello altezza giardinetti presso fermata tpl.

I disagi non si fermano però a Ferragosto, perché è prevista una riprogrammazione delle tracce per i treni della linea Roma – Cassino per lavori all’armamento sino al 3 settembre, con modifiche di percorso che comportano un allungamento dei tempi di percorrenza.