Mister Italia 2023: tre romani in finale

Sono tre i romani in corsa per il titolo di Mister Italia 2023 la cui finale che vedrà gareggiare 40 ragazzi si svolgerà sabato 26 agosto allo Stadio del Mare di Pescara.

Dalla Capitale arrivano infatti Riccardo Rosati cuoco 21enne, Federico Gerolin idraulico di 24 anni e Simone Guidi 36enne ingegnere edile di Velletri che aveva strappato il pass per la finalissima vincendo il contest on the web. Poker mancato per l'eliminazione in semifinale di Leonardi Silvestri.

Oltre ad eleggere Mister Italia 2023, durante la serata saliranno sul palco le 25 ragazze finaliste del concorso Miss Grand Prix. A condurre lo show Jo Squillo con la presenza di Viola Valentino, Serena De Bari (“Amici”), Roberta Beta (“Grande Fratello”) e Andrea Della Cioppa (“Temptation Island”, “Uomini e Donne”).

Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.